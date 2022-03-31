https://arabic.sputniknews.com/20220331/الدفاع-الروسية-العملية-العسكرية-توقف-عمل-5-مختبرات-بيولوجية-في-كييف-1060702090.html
الدفاع الروسية: العملية العسكرية توقف عمل 5 مختبرات بيولوجية في كييف
الدفاع الروسية: العملية العسكرية توقف عمل 5 مختبرات بيولوجية في كييف
قال قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كيريلوف، اليوم الخميس، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T15:28+0000
2022-03-31T15:28+0000
2022-03-31T15:28+0000
العالم
روسيا
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وقال كيريلوف: "كانت إحدى النتائج المهمة للعملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية هي وقف أنشطة 5 مختبرات بيولوجية في كييف، حيث تم العمل على مسببات الأمراض مثل الجمرة الخبيثة والتولاريميا وداء الحمى المالطية والكوليرا وداء اللولبية النحيفة وحمى الخنازير الأفريقية".وأضاف: "تم نقل المجموعة إلى الولايات المتحدة، وتم تدمير السلالات المتبقية على وجه السرعة وفقًا لأمر وزارة الصحة الأوكرانية بتاريخ 24 فبراير/ شباط".وبحسبه فقد تأكدت وقائع مشاركة هذه المعامل في تنفيذ أعمال بتكليف من الإدارة العسكرية الأمريكية. إحداها، مركز الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في أوكرانيا، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع بتمويل إجمالي يزيد عن 30 مليون دولار.وكانت قد نشرت وزارة الدفاع الروسية مراسلات بين نجل بايدن وموظفي وزارة الدفاع الأميركية ومكتب الحد من التهديدات ومقاولي البنتاغون في أوكرانيا.وقال قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف: "محتوى الرسائل يُظهر أن هانتر بايدن لعب دورًا مهمًا في خلق فرصة مالية للعمل مع مسببات الأمراض في أوكرانيا".تشير المراسلات المنشورة إلى أن "الأهداف الحقيقية للبنتاغون في أوكرانيا بعيدة كل البعد عن المعلوم".
https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-مراسلات-بين-نجل-بايدن-وموظفي-البنتاغون-تتعلق-بالمختبرات-البيولوجية-1060695978.html
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العالم, روسيا
الدفاع الروسية: العملية العسكرية توقف عمل 5 مختبرات بيولوجية في كييف
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قال قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كيريلوف، اليوم الخميس، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أوقفت أنشطة خمسة مختبرات بيولوجية في كييف.
وقال كيريلوف: "كانت إحدى النتائج المهمة للعملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية هي وقف أنشطة 5 مختبرات بيولوجية في كييف، حيث تم العمل على مسببات الأمراض مثل الجمرة الخبيثة والتولاريميا وداء الحمى المالطية والكوليرا وداء اللولبية النحيفة وحمى الخنازير الأفريقية".
وأضاف: "تم نقل المجموعة إلى الولايات المتحدة، وتم تدمير السلالات المتبقية على وجه السرعة وفقًا لأمر وزارة الصحة الأوكرانية بتاريخ 24 فبراير/ شباط".
وبحسبه فقد تأكدت وقائع مشاركة هذه المعامل في تنفيذ أعمال بتكليف من الإدارة العسكرية الأمريكية. إحداها، مركز الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في أوكرانيا، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع بتمويل إجمالي يزيد عن 30 مليون دولار.
وكانت قد نشرت وزارة الدفاع الروسية مراسلات بين نجل بايدن وموظفي وزارة الدفاع الأميركية ومكتب الحد من التهديدات ومقاولي البنتاغون في أوكرانيا.
وقال قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف: "محتوى الرسائل يُظهر أن هانتر بايدن لعب دورًا مهمًا في خلق فرصة مالية للعمل مع مسببات الأمراض في أوكرانيا".
تشير المراسلات
المنشورة إلى أن "الأهداف الحقيقية للبنتاغون في أوكرانيا بعيدة كل البعد عن المعلوم".