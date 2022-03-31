عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الدفاع-الروسية-العملية-العسكرية-توقف-عمل-5-مختبرات-بيولوجية-في-كييف-1060702090.html
الدفاع الروسية: العملية العسكرية توقف عمل 5 مختبرات بيولوجية في كييف
الدفاع الروسية: العملية العسكرية توقف عمل 5 مختبرات بيولوجية في كييف
قال قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كيريلوف، اليوم الخميس، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T15:28+0000
2022-03-31T15:28+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1060615006_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_fb2e6760ed5e7a07b37bf11a2d31c9ca.jpg
وقال كيريلوف: "كانت إحدى النتائج المهمة للعملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية هي وقف أنشطة 5 مختبرات بيولوجية في كييف، حيث تم العمل على مسببات الأمراض مثل الجمرة الخبيثة والتولاريميا وداء الحمى المالطية والكوليرا وداء اللولبية النحيفة وحمى الخنازير الأفريقية".وأضاف: "تم نقل المجموعة إلى الولايات المتحدة، وتم تدمير السلالات المتبقية على وجه السرعة وفقًا لأمر وزارة الصحة الأوكرانية بتاريخ 24 فبراير/ شباط".وبحسبه فقد تأكدت وقائع مشاركة هذه المعامل في تنفيذ أعمال بتكليف من الإدارة العسكرية الأمريكية. إحداها، مركز الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في أوكرانيا، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع بتمويل إجمالي يزيد عن 30 مليون دولار.وكانت قد نشرت وزارة الدفاع الروسية مراسلات بين نجل بايدن وموظفي وزارة الدفاع الأميركية ومكتب الحد من التهديدات ومقاولي البنتاغون في أوكرانيا.وقال قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف: "محتوى الرسائل يُظهر أن هانتر بايدن لعب دورًا مهمًا في خلق فرصة مالية للعمل مع مسببات الأمراض في أوكرانيا".تشير المراسلات المنشورة إلى أن "الأهداف الحقيقية للبنتاغون في أوكرانيا بعيدة كل البعد عن المعلوم".
https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-مراسلات-بين-نجل-بايدن-وموظفي-البنتاغون-تتعلق-بالمختبرات-البيولوجية-1060695978.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1060615006_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_221ed167adfe5a5e88b2ef14aa1bb2e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

الدفاع الروسية: العملية العسكرية توقف عمل 5 مختبرات بيولوجية في كييف

15:28 GMT 31.03.2022
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKOالقوات المسلحة الروسية، ماريوبول، أوكرانيا 28 مارس 2022
القوات المسلحة الروسية، ماريوبول، أوكرانيا 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO
تابعنا عبرTelegram
قال قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كيريلوف، اليوم الخميس، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أوقفت أنشطة خمسة مختبرات بيولوجية في كييف.
وقال كيريلوف: "كانت إحدى النتائج المهمة للعملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية هي وقف أنشطة 5 مختبرات بيولوجية في كييف، حيث تم العمل على مسببات الأمراض مثل الجمرة الخبيثة والتولاريميا وداء الحمى المالطية والكوليرا وداء اللولبية النحيفة وحمى الخنازير الأفريقية".
وأضاف: "تم نقل المجموعة إلى الولايات المتحدة، وتم تدمير السلالات المتبقية على وجه السرعة وفقًا لأمر وزارة الصحة الأوكرانية بتاريخ 24 فبراير/ شباط".
وبحسبه فقد تأكدت وقائع مشاركة هذه المعامل في تنفيذ أعمال بتكليف من الإدارة العسكرية الأمريكية. إحداها، مركز الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في أوكرانيا، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع بتمويل إجمالي يزيد عن 30 مليون دولار.
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
وزارة الدفاع الروسية تنشر مراسلات بين نجل بايدن وموظفي البنتاغون تتعلق بالمختبرات البيولوجية
13:41 GMT
وكانت قد نشرت وزارة الدفاع الروسية مراسلات بين نجل بايدن وموظفي وزارة الدفاع الأميركية ومكتب الحد من التهديدات ومقاولي البنتاغون في أوكرانيا.
وقال قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف: "محتوى الرسائل يُظهر أن هانتر بايدن لعب دورًا مهمًا في خلق فرصة مالية للعمل مع مسببات الأمراض في أوكرانيا".
تشير المراسلات المنشورة إلى أن "الأهداف الحقيقية للبنتاغون في أوكرانيا بعيدة كل البعد عن المعلوم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала