عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-تطور-مسيرات-محملة-بكبسولات-مشعة-وسامة-1060699534.html
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تطور مسيرات محملة بكبسولات مشعة وسامة
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تطور مسيرات محملة بكبسولات مشعة وسامة
قال الجنرال إيغور كيريلوف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية، في إفادة اليوم الخميس، إنه "يجري تطوير طائرات مسيرة في... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T14:54+0000
2022-03-31T14:54+0000
رصد عسكري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104572/75/1045727589_0:14:2826:1604_1920x0_80_0_0_e9bbe043999b0c016abded520fc4ee9f.jpg
وأضاف كيريلوف: "براءات الاختراع الأخرى، المعروضة على الشريحة، تظهر أنواعًا مختلفة من الذخيرة بتركيبات كيميائية وبيولوجية".وأوضح كيريلوف أن "وصف براءة الاختراع ينص على أنه بمساعدة هذا الجهاز، يمكن تدمير قوات العدو أو تعطيلها دون المخاطرة بأفراد الجيش الأمريكي".ويلاحظ المطورون الأمريكيون، بحسب كيريلوف، "انخفاض تكلفة التدمير في غياب الحاجة للاصطدام بالقوى البشرية للعدو"، وهو ما يتوافق مع مفهوم "الحرب اللا تلامسية" الذي تنفذه واشنطن.وقال كيريلوف: "تم إثبات إمكانية تجهيز الكبسولات بمواد سامة ومشعة ومخدرة بالإضافة إلى مسببات الأمراض المعدية".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104572/75/1045727589_302:0:2775:1855_1920x0_80_0_0_9bfe4ca7d26e7acb777760f775edc97f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تطور مسيرات محملة بكبسولات مشعة وسامة

14:54 GMT 31.03.2022
© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصورطائرة مسيرة - درون
طائرة مسيرة - درون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . Pavel Lvov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الجنرال إيغور كيريلوف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية، في إفادة اليوم الخميس، إنه "يجري تطوير طائرات مسيرة في الولايات المتحدة يمكنها حمل كبسولات بها مواد سامة ومشعة ومخدرة".
وأضاف كيريلوف: "براءات الاختراع الأخرى، المعروضة على الشريحة، تظهر أنواعًا مختلفة من الذخيرة بتركيبات كيميائية وبيولوجية".

"مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي أصدر في وقت سابق الوثيقة رقم 8967029 لطائرة دون طيار لنشر الحشرات الموبوءة في الهواء".

وأوضح كيريلوف أن "وصف براءة الاختراع ينص على أنه بمساعدة هذا الجهاز، يمكن تدمير قوات العدو أو تعطيلها دون المخاطرة بأفراد الجيش الأمريكي".
ويلاحظ المطورون الأمريكيون، بحسب كيريلوف، "انخفاض تكلفة التدمير في غياب الحاجة للاصطدام بالقوى البشرية للعدو"، وهو ما يتوافق مع مفهوم "الحرب اللا تلامسية" الذي تنفذه واشنطن.
وقال كيريلوف: "تم إثبات إمكانية تجهيز الكبسولات بمواد سامة ومشعة ومخدرة بالإضافة إلى مسببات الأمراض المعدية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала