https://arabic.sputniknews.com/20220331/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-تطور-مسيرات-محملة-بكبسولات-مشعة-وسامة-1060699534.html
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تطور مسيرات محملة بكبسولات مشعة وسامة
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تطور مسيرات محملة بكبسولات مشعة وسامة
قال الجنرال إيغور كيريلوف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية، في إفادة اليوم الخميس، إنه "يجري تطوير طائرات مسيرة في... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T14:54+0000
2022-03-31T14:54+0000
2022-03-31T14:54+0000
رصد عسكري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104572/75/1045727589_0:14:2826:1604_1920x0_80_0_0_e9bbe043999b0c016abded520fc4ee9f.jpg
وأضاف كيريلوف: "براءات الاختراع الأخرى، المعروضة على الشريحة، تظهر أنواعًا مختلفة من الذخيرة بتركيبات كيميائية وبيولوجية".وأوضح كيريلوف أن "وصف براءة الاختراع ينص على أنه بمساعدة هذا الجهاز، يمكن تدمير قوات العدو أو تعطيلها دون المخاطرة بأفراد الجيش الأمريكي".ويلاحظ المطورون الأمريكيون، بحسب كيريلوف، "انخفاض تكلفة التدمير في غياب الحاجة للاصطدام بالقوى البشرية للعدو"، وهو ما يتوافق مع مفهوم "الحرب اللا تلامسية" الذي تنفذه واشنطن.وقال كيريلوف: "تم إثبات إمكانية تجهيز الكبسولات بمواد سامة ومشعة ومخدرة بالإضافة إلى مسببات الأمراض المعدية".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104572/75/1045727589_302:0:2775:1855_1920x0_80_0_0_9bfe4ca7d26e7acb777760f775edc97f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تطور مسيرات محملة بكبسولات مشعة وسامة
تابعنا عبر
قال الجنرال إيغور كيريلوف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية، في إفادة اليوم الخميس، إنه "يجري تطوير طائرات مسيرة في الولايات المتحدة يمكنها حمل كبسولات بها مواد سامة ومشعة ومخدرة".
وأضاف كيريلوف: "براءات الاختراع الأخرى، المعروضة على الشريحة، تظهر أنواعًا مختلفة من الذخيرة بتركيبات كيميائية وبيولوجية".
"مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي أصدر في وقت سابق الوثيقة رقم 8967029 لطائرة دون طيار لنشر الحشرات الموبوءة في الهواء".
وأوضح كيريلوف أن "وصف براءة الاختراع ينص على أنه بمساعدة هذا الجهاز، يمكن تدمير قوات العدو أو تعطيلها دون المخاطرة بأفراد الجيش الأمريكي".
ويلاحظ المطورون الأمريكيون، بحسب كيريلوف، "انخفاض تكلفة التدمير في غياب الحاجة للاصطدام
بالقوى البشرية للعدو"، وهو ما يتوافق مع مفهوم "الحرب اللا تلامسية" الذي تنفذه واشنطن.
وقال كيريلوف: "تم إثبات إمكانية تجهيز الكبسولات بمواد سامة ومشعة ومخدرة بالإضافة إلى مسببات الأمراض المعدية".