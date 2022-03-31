https://arabic.sputniknews.com/20220331/الدفاع-الروسية-بيان-كييف-حول-الألغام-الروسية-فى-البحر-الأسود-سخيف-1060709884.html
الدفاع الروسية: بيان كييف حول الألغام الروسية فى البحر الأسود "سخيف"
الدفاع الروسية: بيان كييف حول الألغام الروسية فى البحر الأسود "سخيف"
وصف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي،ميخائيل ميزينتسيف، بيان وزارة الخارجية الأوكرانية بالسخيف والمتغطرس، حيث صرحت الأخيرة أن "الألغام المكتشفة في البحر... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T18:59+0000
2022-03-31T18:59+0000
2022-03-31T18:59+0000
روسيا
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وأضاف ميزينتسيف، اليوم الخميس: "بيان وزارة الخارجية الأوكرانية يزعم أن الألغام المكتشفة في البوسفور وقبالة الساحل الروماني استخدمها الجانب الروسي كذخيرة عائمة غير خاضعة للرقابة، فهذا البيان غير مهني، وسخيف وذو محتوى وأهداف متغطرسة وغبية".وأشار ميزينتسيف إلى أن الخبراء الروس حددوا الألغام البحرية المكتشفة باسم "المنتج 730"، والتي ما زالت في نطاق الخدمة فقط مع القوات البحرية الأوكرانية، وتم التخلص منها في البحرية الروسية منذ عام 2016.ونوه ميزينتسيف إلى أن "القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة تنفذ بشكل صارم وجاد تدابير لضمان الملاحة المدنية في البحر الأسود، وبحر آزوف والبحر الأبيض المتوسط، ولن تستخدم الألغام البحرية تحت أي ظرف".وأضاف الجنرال أنه "يتم فتح ممر إنساني يوميًا من الساعة 08.00 إلى 19.00 بتوقيت موسكو، وهو ممر آمن في الاتجاه الجنوبي الغربي من المياه الإقليمية لأوكرانيا، بطول 80 ميلًا بحريًا وعرض 3 أميال بحرية".وأشار ميزينتسيف إلى أنه "في الوقت نفسه، لا يزال الجانب الأوكراني لا يؤكد استعداده لضمان خروج آمن للسفن الأجنبية إلى منطقة التجمع ويتجنب بأي طريقة ممكنة التعاون لحل هذه المشكلة".وقال: "مرة أخرى، ندعو المنظمة البحرية الدولية وقيادة الشركات المالكة للسفن، للتأثير على مسؤولي كييف لاتخاذ إجراءات تهدف إلى رفع الحظر وضمان سلامة خروج سفن الدول الأجنبية من موانئ أوكرانيا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: بيان كييف حول الألغام الروسية فى البحر الأسود "سخيف"
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وصف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي،ميخائيل ميزينتسيف، بيان وزارة الخارجية الأوكرانية بالسخيف والمتغطرس، حيث صرحت الأخيرة أن "الألغام المكتشفة في البحر الأسود ليست أوكرانية، بل روسية".
وأضاف ميزينتسيف، اليوم الخميس: "بيان وزارة الخارجية الأوكرانية يزعم أن الألغام المكتشفة في البوسفور وقبالة الساحل الروماني استخدمها الجانب الروسي كذخيرة عائمة غير خاضعة للرقابة، فهذا البيان غير مهني، وسخيف وذو محتوى وأهداف متغطرسة وغبية".
وأشار ميزينتسيف إلى أن الخبراء الروس حددوا الألغام البحرية المكتشفة باسم "المنتج 730"، والتي ما زالت في نطاق الخدمة فقط مع القوات البحرية الأوكرانية، وتم التخلص منها في البحرية الروسية منذ عام 2016.
"السلطات الأوكرانية، في محاولة للتهرب من مسؤولية زرع لغم خطير في البحر الأسود، فتحاول بسخرية إلقاء اللوم على روسيا في ذلك".
ميخائيل ميزينتسيف
رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي
ونوه ميزينتسيف إلى أن "القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة تنفذ بشكل صارم وجاد تدابير لضمان الملاحة المدنية في البحر الأسود، وبحر آزوف والبحر الأبيض المتوسط، ولن تستخدم الألغام البحرية تحت أي ظرف".
وأضاف الجنرال أنه "يتم فتح ممر إنساني يوميًا من الساعة 08.00 إلى 19.00 بتوقيت موسكو، وهو ممر آمن في الاتجاه الجنوبي الغربي من المياه الإقليمية لأوكرانيا، بطول 80 ميلًا بحريًا وعرض 3 أميال بحرية".
وأشار ميزينتسيف إلى أنه "في الوقت نفسه، لا يزال الجانب الأوكراني لا يؤكد استعداده لضمان خروج آمن للسفن الأجنبية إلى منطقة التجمع ويتجنب بأي طريقة ممكنة التعاون لحل هذه المشكلة".
وقال: "مرة أخرى، ندعو المنظمة البحرية الدولية وقيادة الشركات المالكة للسفن، للتأثير على مسؤولي كييف لاتخاذ إجراءات تهدف إلى رفع الحظر وضمان سلامة خروج سفن الدول الأجنبية من موانئ أوكرانيا".