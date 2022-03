الدفاع الروسية: بيان كييف حول الألغام الروسية فى البحر الأسود "سخيف"

© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation

العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022