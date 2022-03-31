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https://arabic.sputniknews.com/20220331/الدفاع-الروسية-تعرض-مشاهد-لتدمير-طائرات-الهليكوبتر-مواقع-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1060680109.html
الدفاع الروسية تعرض مشاهد لتدمير طائرات الهليكوبتر مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
الدفاع الروسية تعرض مشاهد لتدمير طائرات الهليكوبتر مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديوهات لإطلاق مروحيات "كا-52" صواريخ موجهة (في أزواج) من ارتفاعات منخفضة، مما أدى إلى تدمير موقع قيادة مموه ومعقل للقوات المسلحة... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T07:56+0000
2022-03-31T07:56+0000
رصد عسكري
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هذا ولم يحدد تقرير الدفاع الروسية في أي منطقة من أوكرانيا كانت طائرات الهليكوبتر تعمل.وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الخميس إن الجيش الروسي دمر أكثر من 1800 دبابة أوكرانية وعربة مدرعة منذ بداية العملية الخاصة.وأضاف: "خلال الليل، شن سلاح الجو والطائرات بدون طيار ضربات على 52 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها: أربعة مراكز قيادة، ومنظومة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات جنوب بلدة إيزيوم، ومنظومة "بوك" في منطقة كوراخوفو، وراجمتا صواريخ".
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رصد عسكري

الدفاع الروسية تعرض مشاهد لتدمير طائرات الهليكوبتر مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

07:56 GMT 31.03.2022
© جهاز الإعلام التابع لشركة "كلاشنيكوف" / الذهاب إلى بنك الصورمروحية "كا-52" تجرب صواريخ "فيخر"
مروحية كا-52 تجرب صواريخ فيخر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© جهاز الإعلام التابع لشركة "كلاشنيكوف"
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديوهات لإطلاق مروحيات "كا-52" صواريخ موجهة (في أزواج) من ارتفاعات منخفضة، مما أدى إلى تدمير موقع قيادة مموه ومعقل للقوات المسلحة الأوكرانية.
هذا ولم يحدد تقرير الدفاع الروسية في أي منطقة من أوكرانيا كانت طائرات الهليكوبتر تعمل.
وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الخميس إن الجيش الروسي دمر أكثر من 1800 دبابة أوكرانية وعربة مدرعة منذ بداية العملية الخاصة.
وأضاف: "خلال الليل، شن سلاح الجو والطائرات بدون طيار ضربات على 52 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها: أربعة مراكز قيادة، ومنظومة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات جنوب بلدة إيزيوم، ومنظومة "بوك" في منطقة كوراخوفو، وراجمتا صواريخ".
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