https://arabic.sputniknews.com/20220331/الدفاع-الروسية-تعلن-إجلاء-أكثر-من-18-ألف-شخص-من-المناطق-الخطرة-في-أوكرانيا-ودونباس-1060710307.html

الدفاع الروسية تعلن إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس

الدفاع الروسية تعلن إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، أن روسيا قامت بإجلاء أكثر من 18 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T19:11+0000

2022-03-31T19:11+0000

2022-03-31T19:11+0000

العالم

روسيا

رصد عسكري

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وقال ميزينتسيف في إحاطة: "قامت القوات المسلحة الروسية خلال يوم واحد، وبدون مشاركة من السلطات الأوكرانية، بإجلاء 18 ألفا و182 شخصا إلى روسيا من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من بينهم 3412 طفلا، ليبلغ الإجمالي منذ بدء العملية العسكرية 527 ألفا و607 شخصا، من بينهم 108 ألفا و219 طفلا".وأشار ميزينتسيف إلى إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص من مدينة ماريوبول خلال يوم واحد، ليبلغ الإجمالي نحو 115 ألف شخص.وتابع أن قسما كبيرا من السكان المحتجزين قسرا من قبل القوميين في المدن الأوكرانية ما زالوا يبحثون عن أي فرصة للفرار إلى الأراضي الروسية، كما يتضح من النداءات العديدة للمواطنين من خلال قنوات مختلفة للهياكل الرسمية والمنظمات العامة في روسيا.وأضاف، خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها، تم استلام 1526 طلبا من هذه الطلبات، وهناك بالفعل أكثر من 2.7 مليون منهم في قاعدة البيانات بأسماء وعناوين محددة بالفعل من أكثر من ألفي منطقة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, روسيا, رصد عسكري