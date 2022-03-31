https://arabic.sputniknews.com/20220331/الدفاع-الروسية-تنفي-تصريحات-زيلينسكي-حول-تلغيم-روسيا-للبحر-الأسود-1060690247.html
الدفاع الروسية تنفي تصريحات زيلينسكي حول تلغيم روسيا للبحر الأسود
الدفاع الروسية تنفي تصريحات زيلينسكي حول تلغيم روسيا للبحر الأسود
نفت وزارة الدفاع الروسية تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول تلغيم روسيا للبحر الأسود مؤكدة أن 420 لغما وضعت من قبل البحرية الأوكرانية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T11:48+0000
2022-03-31T11:48+0000
2022-03-31T11:48+0000
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ووصفت الدفاع الروسية، في بيان، ما يقوله زيلينسكي عن قيام روسيا بمحاصرة السفن الأجنبية في الموانئ الأوكرانية "بالكذب". مشيرة إلى أن كييف "هي من تحاصر وهناك 68 سفينة مملوكة لتركيا والصين وسويسرا واليونان ومالطا وبنما وجزر مارشال وسيراليون وجزر القمر وبليز وليبيريا وجزر كايمان والدنمارك وسوريا في موانئ تشورنومورسك وأوديسا ونيكولاييف ويوجني".وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن السلطات الأوكرانية لا تفرج عن السفن الأجنبية من الموانئ "وتهدد بإغراقها".وقالت وزارة الدفاع الروسية: إن "أطقم هذه السفن خلال الاتصالات اللاسلكية أعلنت أن "أي خروج لسفينة أجنبية من الموانئ الأوكرانية محظور من قبل السلطات الأوكرانية تحت تهديد الفيضانات الفورية".وأضاف: "مع الأخذ في الاعتبار جهل زيلينسكي بالوضع الحقيقي لكل ما هو خارج كييف وأنشطة موظفيه، نعلن رسميًا أنه بين 25 فبراير و4 مارس، في مياه البحر الأسود وبحر آزوف، زرعت كاسحات الألغام للبحرية الأوكرانية حوالي 420 لغماً بحرياً من نوع "يو إم1" القديمة والتي عفا عليها الزمن، منها 370 في البحر الأسود و50 في بحر آزوف".وتابع: "أما فيما يتعلق بأكاذيب زيلينسكي حول المحاصرة المزعومة لنحو 100 سفينة أجنبية في الموانئ الأوكرانية، نوضح ما يلي: السلطات الأوكرانية تحاصر حاليًا في موانئ تشيرنومورسك وأوديسا ونيكولاييف 68 سفينة تابعة لتركيا والصين وسويسرا واليونان ومالطا وبنما وجزر مارشال وسيراليون وجزر القمر وبليز وليبيريا وجزر كايمان والدنمارك وسوريا".
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رصد عسكري, روسيا, العالم
الدفاع الروسية تنفي تصريحات زيلينسكي حول تلغيم روسيا للبحر الأسود
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نفت وزارة الدفاع الروسية تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول تلغيم روسيا للبحر الأسود مؤكدة أن 420 لغما وضعت من قبل البحرية الأوكرانية.
ووصفت الدفاع الروسية، في بيان، ما يقوله زيلينسكي عن قيام روسيا بمحاصرة السفن الأجنبية في الموانئ الأوكرانية "بالكذب". مشيرة إلى أن كييف "هي من تحاصر وهناك 68 سفينة مملوكة لتركيا والصين وسويسرا واليونان ومالطا وبنما وجزر مارشال وسيراليون وجزر القمر وبليز وليبيريا وجزر كايمان والدنمارك وسوريا في موانئ تشورنومورسك وأوديسا ونيكولاييف ويوجني".
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن السلطات الأوكرانية لا تفرج عن السفن الأجنبية من الموانئ "وتهدد بإغراقها".
وقالت وزارة الدفاع الروسية: إن "أطقم هذه السفن خلال الاتصالات اللاسلكية أعلنت أن "أي خروج لسفينة أجنبية من الموانئ الأوكرانية محظور من قبل السلطات الأوكرانية تحت تهديد الفيضانات الفورية".
وأضاف: "مع الأخذ في الاعتبار جهل زيلينسكي بالوضع الحقيقي لكل ما هو خارج كييف وأنشطة موظفيه، نعلن رسميًا أنه بين 25 فبراير و4 مارس، في مياه البحر الأسود وبحر آزوف، زرعت كاسحات الألغام للبحرية الأوكرانية حوالي 420 لغماً بحرياً من نوع "يو إم1" القديمة والتي عفا عليها الزمن، منها 370 في البحر الأسود و50 في بحر آزوف".
وتابع: "أما فيما يتعلق بأكاذيب زيلينسكي حول المحاصرة المزعومة لنحو 100 سفينة أجنبية في الموانئ الأوكرانية، نوضح ما يلي: السلطات الأوكرانية تحاصر حاليًا في موانئ تشيرنومورسك وأوديسا ونيكولاييف 68 سفينة تابعة لتركيا والصين وسويسرا واليونان ومالطا وبنما وجزر مارشال وسيراليون وجزر القمر وبليز وليبيريا وجزر كايمان والدنمارك وسوريا".