https://arabic.sputniknews.com/20220331/الدفاع-الروسية-قواتنا-الجوية-شنت-خلال-الليل-ضربات-على-52-هدفا-عسكريا-لأوكرانيا-1060678544.html
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية شنت خلال الليل ضربات على 52 هدفا عسكريا لأوكرانيا
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية شنت خلال الليل ضربات على 52 هدفا عسكريا لأوكرانيا
أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الخميس إن الجيش الروسي دمر أكثر من 1800 دبابة أوكرانية وعربة مدرعة منذ بداية... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T07:36+0000
2022-03-31T07:36+0000
2022-03-31T07:36+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو-سبوتنيك. وقال الناطق: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 124 مقاتلة و77 مروحية و216 منظومة دفاع جوي مضادة للطائرات، و341 مسيرة و1815 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و195 راجمة صواريخ و762 مدفعية ميدانية ومربط هاون".وتابع "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية 18 مسيرة أوكرانية بدون طيار في أجواء بالاكليا، وفيربوفوي، وفيركنيتوريتسكوي، ودوكوتشيفسك، وكورولينكو، وكومارين، وسكيلد، وبافلوفكا، وريبكي، وتشرنيغوف، وتشرنوبيل، وشكورس، بما في ذلك واحدة من نوع "بيرقدار".وأضاف: "خلال الليل، شن سلاح الجو والطائرات بدون طيار ضربات على 52 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها: أربعة مراكز قيادة، ومنظومة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات جنوب بلدة إيزيوم، ومنظومة "بوك" في منطقة كوراخوفو، وراجمتا صواريخ".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية شنت خلال الليل ضربات على 52 هدفا عسكريا لأوكرانيا
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أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الخميس إن الجيش الروسي دمر أكثر من 1800 دبابة أوكرانية وعربة مدرعة منذ بداية العملية الخاصة.
موسكو-سبوتنيك. وقال الناطق: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 124 مقاتلة و77 مروحية و216 منظومة دفاع جوي مضادة للطائرات، و341 مسيرة و1815 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و195 راجمة صواريخ و762 مدفعية ميدانية ومربط هاون".
وأضاف "مساء يوم 30 مارس، دمرت صواريخ كروز عالية الدقة التي تم إطلاقها من الجو مستودعات وقود كبيرة في بلدة دنيبروبيتروفسك وليزيتشانسك وتشوغيف ونوفوموسكوفسك".
وتابع "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي
التابعة للقوات الروسية 18 مسيرة أوكرانية بدون طيار في أجواء بالاكليا، وفيربوفوي، وفيركنيتوريتسكوي، ودوكوتشيفسك، وكورولينكو، وكومارين، وسكيلد، وبافلوفكا، وريبكي، وتشرنيغوف، وتشرنوبيل، وشكورس، بما في ذلك واحدة من نوع "بيرقدار".
وأضاف: "خلال الليل، شن سلاح الجو والطائرات بدون طيار ضربات على 52 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها: أربعة مراكز قيادة، ومنظومة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات جنوب بلدة إيزيوم، ومنظومة "بوك" في منطقة كوراخوفو، وراجمتا صواريخ".