https://arabic.sputniknews.com/20220331/الدفاع-قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-مروحية-أوكرانية-طراز-مي-24-و4-طائرات-مسيرة-1060706758.html
الدفاع: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط مروحية أوكرانية طراز "مي-24" و4 طائرات مسيرة
الدفاع: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط مروحية أوكرانية طراز "مي-24" و4 طائرات مسيرة
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" على بعد 30 كيلومترا... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T17:27+0000
2022-03-31T17:27+0000
2022-03-31T17:27+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
روسيا
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وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية بإسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" في الجو، على بعد 30 كيلومترا غرب مدينة إيزيوم، كما أسقطت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق تامارينو، ليسيتشانسك، وفولنوفاخا".ووفقا للمتحدث، فإن سلطات كييف حاولت في الـ 31 من مارس/ آذار إخلاء قيادات كتيبة "آزوف" القومية من مدينة ماريوبول على متن مروحيتين من طراز "مي-8".وأضاف كوناشينكوف: "قام طاقم صواريخ "ستينغر" المحمولة، تابع لقوات الدفاع الشعبي بجمهورية دونيتسك الشعبية، باستخدام أحد الصواريخ التي تم الاستيلاء في السابق، بإسقاط مروحية واحدة في منطقة ريباتسكوي، وأصاب المروحية الثانية بأضرار، ما اضطرها للهرب باتجاه البحر، لكنها تحطمت على بعد 20 كيلومترا من الشاطئ".وأكد أن القوات المسلحة الروسية أسقطت 345 طائرة مسيرة ودمرت أكثر من 1.8 ألف دبابة ومدرعة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية.وقال: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية: 124 طائرة و80 مروحية و345 طائرة مسيرة، و1826 دبابة ومدرعة، 195 راجمة صواريخ، 766 مدفعية ميدان وهاون، و1704 وحدة عسكرية خاصة".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, روسيا
الدفاع: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط مروحية أوكرانية طراز "مي-24" و4 طائرات مسيرة
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" على بعد 30 كيلومترا غرب مدينة إيزيوم، كما أسقطت 4 طائرات مسيرة في عدة مناطق مختلفة.
وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية بإسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" في الجو، على بعد 30 كيلومترا غرب مدينة إيزيوم، كما أسقطت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق تامارينو، ليسيتشانسك، وفولنوفاخا".
ووفقا للمتحدث، فإن سلطات كييف حاولت في الـ 31 من مارس/ آذار إخلاء قيادات كتيبة "آزوف" القومية من مدينة ماريوبول على متن مروحيتين من طراز "مي-8".
وأضاف كوناشينكوف: "قام طاقم صواريخ "ستينغر" المحمولة، تابع لقوات الدفاع الشعبي بجمهورية دونيتسك الشعبية، باستخدام أحد الصواريخ التي تم الاستيلاء في السابق، بإسقاط مروحية واحدة في منطقة ريباتسكوي، وأصاب المروحية الثانية بأضرار، ما اضطرها للهرب باتجاه البحر، لكنها تحطمت على بعد 20 كيلومترا من الشاطئ".
وأكد أن القوات المسلحة الروسية أسقطت 345 طائرة مسيرة ودمرت أكثر من 1.8 ألف دبابة ومدرعة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية.
وقال: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية: 124 طائرة و80 مروحية و345 طائرة مسيرة، و1826 دبابة ومدرعة، 195 راجمة صواريخ، 766 مدفعية ميدان وهاون، و1704 وحدة عسكرية خاصة".