https://arabic.sputniknews.com/20220331/الرئيس-اللبناني-لن-أترك-رئاسة-البلاد-إلا-بعد-أن-أكشف-الفاسدين-1060702987.html

الرئيس اللبناني: لن أترك رئاسة البلاد إلا بعد أن أكشف الفاسدين

الرئيس اللبناني: لن أترك رئاسة البلاد إلا بعد أن أكشف الفاسدين

أكد الرئيس اللبناني، العماد ​ميشال عون​، أنه لن يترك موقعه الرئاسي إلا بعد أن يكشف عن الفاسدين داخل لبنان. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T15:41+0000

2022-03-31T15:41+0000

2022-03-31T15:41+0000

أخبار لبنان

العماد ميشيل عون

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وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوضح عون أن مسؤولية إعادة النهوض بلبنان ستقع على عاتق من يخلفه في رئاسة البلاد.وقال: "لن أترك موقعي الا وأكون قد كشفت عن كل فاسد، وعلى من يخلفني مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد".ورد الرئيس اللبناني على من اتهمه بالسعي إلى تطبيق النظام الرئاسي قائلا: "ما بدي أعمل نظام رئاسي بدي أعمل رئيس"، مشددا على أنه كما فرض إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة يجاهد حاليا في ما يتعلق بالكابيتال كونترول.ودعا عون مواطنيه إلى الاقتراع، مطالبا إياهم بالتصويت للخيار الصحيح، حيث قال: "اقترعوا في الانتخابات النيابية المقبلة للخيار الصحيح".وضم وفد الرابطة المارونية السفير الدكتور خليل كرم رئيسا للوفد، ونائب الرئيس جو عيسى الخوري وأعضاءه رفول بستاني، طانيوس نجيم، جهينة منير، كريم طربيه، يوسف عماد، أنطوان عماطوري، ناتالي خوري، ربيكا ابي ناضر، منير عقيقي، بشارة قرقفي، ايلي مخايل، لحود لحود، طانيوس منعم.من جانبه دعا الرئيس الجديد للرابطة المارونية السفير خليل كرم إلى "قيام دولة المؤسسات فعلا لا شعارا وإلى سيادة منطقها"، مؤكدا التزام الرابطة بالوقوف إلى جانب كل المبادرات الإنقاذية غير المشروطة.

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أخبار لبنان, العماد ميشيل عون