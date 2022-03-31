https://arabic.sputniknews.com/20220331/السعودية-تحدد-25-اسما-و-كيانا-متورطين-في-تمويل-أنصار-الله-بدعم-من-إيران-1060702232.html
السعودية تحدد 25 اسما وكيانا متورطا في تمويل "أنصار الله" بدعم من إيران
السعودية تحدد 25 اسما وكيانا متورطا في تمويل "أنصار الله" بدعم من إيران
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تصنيف 25 اسما وكيانا في قائمة الإرهاب بسبب تمويل جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) بدعم من فيلق القدس التابع... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T15:26+0000
2022-03-31T15:26+0000
2022-03-31T15:44+0000
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وحسب بيان جهاز أمن الدولة السعودي، جاء ذلك في إطار استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لتلك التنظيمات.وأوضح البيان أن السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة قامت بشكل مُنفرد ومُنسّق مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في (وزارة الخزانة الأمريكية - مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، بتصنيف عدد (25) اسماً وكياناً متورطا في أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيا "الحوثي" الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.وأضاف البيان أنهم كانوا يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن.وأشار البيان إلى أنه استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة، سيتم تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه. ويُحظر أيضا القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.كما ستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالأفراد والكيانات الموضحة أسماؤهم أعلاه.وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/إيران-تكشفت-موقفها-من-مبادرة-جماعة-أنصار-الله-في-اليمن-لإنهاء-الحرب-مع-السعودية-1060593434.html
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السعودية, أخبار اليمن الأن, إيران, أنصار الله, العالم العربي
السعودية تحدد 25 اسما وكيانا متورطا في تمويل "أنصار الله" بدعم من إيران
15:26 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 15:44 GMT 31.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تصنيف 25 اسما وكيانا في قائمة الإرهاب بسبب تمويل جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وحسب بيان جهاز أمن الدولة السعودي، جاء ذلك في إطار استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لتلك التنظيمات.
وأوضح البيان أن السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة قامت بشكل مُنفرد ومُنسّق مع الولايات المتحدة الأمريكية
ممثلة في (وزارة الخزانة الأمريكية - مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، بتصنيف عدد (25) اسماً وكياناً متورطا في أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيا "الحوثي" الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأضاف البيان أنهم كانوا يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن
.
وأشار البيان إلى أنه استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة، سيتم تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه.
ويُحظر أيضا القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.
كما ستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالأفراد والكيانات الموضحة أسماؤهم أعلاه.
وتقود السعودية
، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله
"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.