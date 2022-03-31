https://arabic.sputniknews.com/20220331/السفير-السعودي-لدى-القاهرة-يعلق-على-تقديم-المملكة-وديعة-5-مليارات-دولار-لمصر-1060693074.html
السفير السعودي لدى القاهرة يعلق على تقديم المملكة وديعة 5 مليارات دولار لمصر
السفير السعودي لدى القاهرة يعلق على تقديم المملكة وديعة 5 مليارات دولار لمصر
علق أسامة نقلي، سفير السعودية لدى مصر، على تقديم بلاده لمصر وديعة بقيمة 5 مليارات دولار. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
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وقال السفير السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إنها خطوة مباركة في مسيرة العلاقات التاريخية الخيّرة بين البلدين الشقيقين أساسها الدفع بالتعاون المشترك لآفاق أرحب في خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.وأودعت المملكة العربية السعودية، 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.وأفادت وكالة الأنباء السعودية-واس بأن "القرار السعودي جاء تأكيدا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارا من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية الشقيقة".والشهر الماضي أعلن البنك المركزي تسجيل الاحتياطي النقدي لمصر مستوى 40.99 مليار دولار في نهاية فبراير 2022، وكان الاحتياطي قد سجل في يناير الماضي مستوى 40.98 مليار دولار، بارتفاع بقيمة 13 مليون دولار.وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس/آذار من 2020، في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020/ 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/اتفاق-مصري-سعودي-بشأن-الاستثمار-في-مصر-1060654268.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
السفير السعودي لدى القاهرة يعلق على تقديم المملكة وديعة 5 مليارات دولار لمصر
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علق أسامة نقلي، سفير السعودية لدى مصر، على تقديم بلاده لمصر وديعة بقيمة 5 مليارات دولار.
وقال السفير السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إنها خطوة مباركة في مسيرة العلاقات التاريخية الخيّرة بين البلدين الشقيقين أساسها الدفع بالتعاون المشترك لآفاق أرحب في خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأودعت المملكة العربية السعودية، 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية-واس
بأن "القرار السعودي جاء تأكيدا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارا من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية الشقيقة".
والشهر الماضي أعلن البنك المركزي
تسجيل الاحتياطي النقدي لمصر مستوى 40.99 مليار دولار في نهاية فبراير 2022، وكان الاحتياطي قد سجل في يناير الماضي مستوى 40.98 مليار دولار، بارتفاع بقيمة 13 مليون دولار.
وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس/آذار من 2020، في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020/ 2021.