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الصندوق السعودي للتنمية يمول تنفيذ 500 محطة مياه جوفية بالطاقة الشمسية في السودان
الصندوق السعودي للتنمية يمول تنفيذ 500 محطة مياه جوفية بالطاقة الشمسية في السودان
أعلنت وحدة تنفيذ السدود في السودان، اليوم الخميس، توقيع عقود لتنفيذ 500 محطة مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في ولايات سودانية مختلفة، ممولة من الصندوق السعودي... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T14:00+0000
2022-03-31T14:00+0000
2022-03-31T14:00+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار السعودية اليوم
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وأفاد بيان نشره موقع "أخبار السودان"، بأن توقيع العقود جاء، خلال حفل بحضور عضو مجلس السيادة الانتقالي، عبد الباقي عبد القادر، والسفير السعودي لدى السودان، علي بن حسن جعفر.وصرح محمد نور الدين، مدير وحدة تنفيذ السدود، أن "المشروع يعد ضربة البداية لتزويد كل ولايات البلاد بمياه الشرب".وأعرب نور الدين عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية، لافتا إلى الأثر الإيجابي والاقتصادي لمثل هذه المشروعات وتأثيرها المباشر على المواطنين.ومن جانبه أكد السفير السعودي، علي بن حسن جعفر، حرص المملكة العربية السعودية على استدامة السلام و الاستقرار في السودان.وأشار جعفر إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين الخرطوم والرياض، مؤكدا أن توقيع هذه العقود يعكس المستوى المتقدم للشراكة بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/ولي-العهد-السعودي-يكشف-خلال-لقائه-مع-البرهان-جاهزية-المملكة-للاستثمار-في-السودان-1060308442.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار السعودية اليوم
الصندوق السعودي للتنمية يمول تنفيذ 500 محطة مياه جوفية بالطاقة الشمسية في السودان
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أعلنت وحدة تنفيذ السدود في السودان، اليوم الخميس، توقيع عقود لتنفيذ 500 محطة مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في ولايات سودانية مختلفة، ممولة من الصندوق السعودي للتنمية.
وأفاد بيان نشره موقع "أخبار السودان
"، بأن توقيع العقود جاء، خلال حفل بحضور عضو مجلس السيادة الانتقالي، عبد الباقي عبد القادر، والسفير السعودي لدى السودان، علي بن حسن جعفر.
وصرح محمد نور الدين، مدير وحدة تنفيذ السدود، أن "المشروع يعد ضربة البداية لتزويد كل ولايات البلاد بمياه الشرب".
وأعرب نور الدين عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية، لافتا إلى الأثر الإيجابي والاقتصادي لمثل هذه المشروعات وتأثيرها المباشر على المواطنين.
ومن جانبه أكد السفير السعودي، علي بن حسن جعفر، حرص المملكة العربية السعودية
على استدامة السلام و الاستقرار في السودان.
وأشار جعفر إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين الخرطوم والرياض، مؤكدا أن توقيع هذه العقود يعكس المستوى المتقدم للشراكة بين البلدين.