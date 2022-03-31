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الصندوق السعودي للتنمية يمول تنفيذ 500 محطة مياه جوفية بالطاقة الشمسية في السودان
الصندوق السعودي للتنمية يمول تنفيذ 500 محطة مياه جوفية بالطاقة الشمسية في السودان
أعلنت وحدة تنفيذ السدود في السودان، اليوم الخميس، توقيع عقود لتنفيذ 500 محطة مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في ولايات سودانية مختلفة، ممولة من الصندوق السعودي... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T14:00+0000
2022-03-31T14:00+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار السعودية اليوم
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وأفاد بيان نشره موقع "أخبار السودان"، بأن توقيع العقود جاء، خلال حفل بحضور عضو مجلس السيادة الانتقالي، عبد الباقي عبد القادر، والسفير السعودي لدى السودان، علي بن حسن جعفر.وصرح محمد نور الدين، مدير وحدة تنفيذ السدود، أن "المشروع يعد ضربة البداية لتزويد كل ولايات البلاد بمياه الشرب".وأعرب نور الدين عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية، لافتا إلى الأثر الإيجابي والاقتصادي لمثل هذه المشروعات وتأثيرها المباشر على المواطنين.ومن جانبه أكد السفير السعودي، علي بن حسن جعفر، حرص المملكة العربية السعودية على استدامة السلام و الاستقرار في السودان.وأشار جعفر إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين الخرطوم والرياض، مؤكدا أن توقيع هذه العقود يعكس المستوى المتقدم للشراكة بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/ولي-العهد-السعودي-يكشف-خلال-لقائه-مع-البرهان-جاهزية-المملكة-للاستثمار-في-السودان-1060308442.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار السعودية اليوم

الصندوق السعودي للتنمية يمول تنفيذ 500 محطة مياه جوفية بالطاقة الشمسية في السودان

14:00 GMT 31.03.2022
© REUTERS / ZOHRA BENSEMRAمنظر جوي لتلاقي النيل الأبيض والنيل الأزرق في الخرطوم، السودان 17 فبراير 2020
منظر جوي لتلاقي النيل الأبيض والنيل الأزرق في الخرطوم، السودان 17 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
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أعلنت وحدة تنفيذ السدود في السودان، اليوم الخميس، توقيع عقود لتنفيذ 500 محطة مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في ولايات سودانية مختلفة، ممولة من الصندوق السعودي للتنمية.
وأفاد بيان نشره موقع "أخبار السودان"، بأن توقيع العقود جاء، خلال حفل بحضور عضو مجلس السيادة الانتقالي، عبد الباقي عبد القادر، والسفير السعودي لدى السودان، علي بن حسن جعفر.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق الركن، عبد الفتاح البرهان في الرياض، السعودية، 21 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
ولي العهد السعودي يكشف خلال لقائه مع البرهان جاهزية المملكة للاستثمار في السودان
22 مارس, 14:28 GMT
وصرح محمد نور الدين، مدير وحدة تنفيذ السدود، أن "المشروع يعد ضربة البداية لتزويد كل ولايات البلاد بمياه الشرب".
وأعرب نور الدين عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية، لافتا إلى الأثر الإيجابي والاقتصادي لمثل هذه المشروعات وتأثيرها المباشر على المواطنين.
ومن جانبه أكد السفير السعودي، علي بن حسن جعفر، حرص المملكة العربية السعودية على استدامة السلام و الاستقرار في السودان.
وأشار جعفر إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين الخرطوم والرياض، مؤكدا أن توقيع هذه العقود يعكس المستوى المتقدم للشراكة بين البلدين.
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