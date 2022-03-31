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الصين تعلن تشغيل أول مركز تخزين ذكي لدعم صناعات النفط والغاز
الصين تعلن تشغيل أول مركز تخزين ذكي لدعم صناعات النفط والغاز
أعلنت الصين تشغيل أول مركز ذكي لدعم عمليات النفط والغاز في البحار العميقة بمقاطعة هاينان في أقصى جنوب البلاد. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T12:26+0000
2022-03-31T12:26+0000
اقتصاد
العالم
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ذكر ذلك موقع "إي هاينان" الصيني في خبر اليوم الخميس، مشيرا إلى أن مركز التخزين الذكي تم تشغيله، أمس الأربعاء.ولفت الموقع إلى أنه تم تشغيل مركز التخزين الذكي بعد بنائه بواسطة المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري.وأوضح الموقع أن مركز التخزين الذكي تم إنشاؤه على مساحة تصل إلى 7 آلاف متر مربع.ويهدف المركز الذكي إلى توفير الدعم الكامل لعمليات استكشاف النفط والغاز في أعالي البحار بما يضمه من احتياجات متنوعة لهذه الصناعة.
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اقتصاد, العالم

الصين تعلن تشغيل أول مركز تخزين ذكي لدعم صناعات النفط والغاز

12:26 GMT 31.03.2022
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حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
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أعلنت الصين تشغيل أول مركز ذكي لدعم عمليات النفط والغاز في البحار العميقة بمقاطعة هاينان في أقصى جنوب البلاد.
ذكر ذلك موقع "إي هاينان" الصيني في خبر اليوم الخميس، مشيرا إلى أن مركز التخزين الذكي تم تشغيله، أمس الأربعاء.
ولفت الموقع إلى أنه تم تشغيل مركز التخزين الذكي بعد بنائه بواسطة المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري.
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وأوضح الموقع أن مركز التخزين الذكي تم إنشاؤه على مساحة تصل إلى 7 آلاف متر مربع.
ويهدف المركز الذكي إلى توفير الدعم الكامل لعمليات استكشاف النفط والغاز في أعالي البحار بما يضمه من احتياجات متنوعة لهذه الصناعة.
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