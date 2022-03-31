https://arabic.sputniknews.com/20220331/الصين-تعلن-تشغيل-أول-مركز-تخزين-ذكي-لدعم-صناعات-النفط-والغاز-1060691876.html

الصين تعلن تشغيل أول مركز تخزين ذكي لدعم صناعات النفط والغاز

الصين تعلن تشغيل أول مركز تخزين ذكي لدعم صناعات النفط والغاز

أعلنت الصين تشغيل أول مركز ذكي لدعم عمليات النفط والغاز في البحار العميقة بمقاطعة هاينان في أقصى جنوب البلاد. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T12:26+0000

2022-03-31T12:26+0000

2022-03-31T12:26+0000

اقتصاد

العالم

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ذكر ذلك موقع "إي هاينان" الصيني في خبر اليوم الخميس، مشيرا إلى أن مركز التخزين الذكي تم تشغيله، أمس الأربعاء.ولفت الموقع إلى أنه تم تشغيل مركز التخزين الذكي بعد بنائه بواسطة المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري.وأوضح الموقع أن مركز التخزين الذكي تم إنشاؤه على مساحة تصل إلى 7 آلاف متر مربع.ويهدف المركز الذكي إلى توفير الدعم الكامل لعمليات استكشاف النفط والغاز في أعالي البحار بما يضمه من احتياجات متنوعة لهذه الصناعة.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/أمريكا-تدرس-إمكانية-الإفراج-عن-حوالي-مليون-برميل-يوميا-من-احتياطي-النفط-الاستراتيجي-1060673894.html

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