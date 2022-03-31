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"الفيفا" يعتمد اللغة الروسية في المنظمة
"الفيفا" يعتمد اللغة الروسية في المنظمة
أدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اللغة الروسية لغة رسمية في المنظمة. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T10:59+0000
2022-03-31T10:59+0000
رياضة
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وتم اتخاذ القرار في اجتماع لكونغرس FIFA ، الذي يعقد اليوم الخميس في الدوحة.هذا ولم ينظر المؤتمر في مسألة تعليق عضوية الاتحاد الروسي لكرة القدم في المنظمة، كما وصوت كونغرس الفيفا بأغلبية الأصوات على تعليق عضوية ثلاثة اتحادات وطنية، وهي باكستان وزيمبابوي وكينيا، لارتكاب انتهاكات مختلفة.في وقت سابق، نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واتحاد الاتحادات الأوروبية لكرة القدم (UEFA) بيانًا مشتركًا تم بموجبه تعليق مشاركة الفرق والأندية الروسية في جميع المسابقات الدولية إلى أجل غير مسمى.
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رياضة

"الفيفا" يعتمد اللغة الروسية في المنظمة

10:59 GMT 31.03.2022
© REUTERS / Arnd Wiegmannفيفا
فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Arnd Wiegmann
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أدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اللغة الروسية لغة رسمية في المنظمة.
وتم اتخاذ القرار في اجتماع لكونغرس FIFA ، الذي يعقد اليوم الخميس في الدوحة.
هذا ولم ينظر المؤتمر في مسألة تعليق عضوية الاتحاد الروسي لكرة القدم في المنظمة، كما وصوت كونغرس الفيفا بأغلبية الأصوات على تعليق عضوية ثلاثة اتحادات وطنية، وهي باكستان وزيمبابوي وكينيا، لارتكاب انتهاكات مختلفة.
في وقت سابق، نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واتحاد الاتحادات الأوروبية لكرة القدم (UEFA) بيانًا مشتركًا تم بموجبه تعليق مشاركة الفرق والأندية الروسية في جميع المسابقات الدولية إلى أجل غير مسمى.
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