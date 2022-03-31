المديرة العامة لصندوق النقد الدولي توضح أسباب تعرض بعض الدول لـ "الركود التضخمي"
© Sputnik . Алексей Агарышев/
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق سيقوم بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، مضيفة: "لكنها ستبقى ضمن الحدود الإيجابية".
جاء ذلك خلال مقابلة مع "الأسواق العربية"، على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقد في دبي، بحسب ما ذكرته، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على "تويتر".
وأضافت غورغييفا: "بعض الدول قد تواجه الركود التضخمي لأنها لا تزال بانتظار التعافي من أزمة كورونا".
ولفتت إلى أن تسارع التضخم يشكل ضغطا على البنوك المركزية حول العالم، إضافة إلى الأوضاع في أوكرانيا التي تؤثر على العديد من دول العالم خاصة في مجالات الطاقة والمواد الغذائية.
ولفتت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى أن تسارع التضخم يؤثر على الدول التي لديها مستويات عالية من الديون.
وتابعت: "عند بداية أزمة كورونا اتجهت بعض الدول للاقتراض للمحافظة على أداء اقتصاداتها، وكانت تكلفة الاقتراض متدنية جدا بسبب هبوط أسعار الفائدة في بعض الأحيان تحت الصفر".
وأضافت: "أما الآن فالوضع مختلفا تماما لأن أسعار الفائدة ترتفع مما يؤثر بشكل سلبي على عدد كبير من الدول".
وتحدثت كريستالينا غورغييفا عن "الركود التضخمي" الذي يعني ارتفاع التضخم مع معدلات نمو منخفضة للاقتصاد، وهو ما يحدث في بعض الدول التي لا تزال تحاول التعافي من الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا.
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لـ #الأسواق_العربية :— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) March 31, 2022
•سنقوم بمراجعة توقعاتنا لنمو الاقتصاد العالمي إلا أنها ستبقى ضمن الحدود الإيجابية
•بعض الدول قد تواجه الركود التضخمي لأنها لا تزال بانتظار التعافي من أزمة كوفيد@lara_bn@KGeorgieva@IMFNews@AkhbarAsunduk pic.twitter.com/DHNma207Mg
وتابعت: "لكن الصدمة المتمثلة في الوضع في أوكرانيا تضرب تلك الدول لتبعدها أكثر عن التعافي بينما يتسارع التضخم".
وأضافت: "أما الدول التي تعافت من آثار كورونا مثل الولايات المتحدة الأمريكية فإن مخاطر الركود التضخمي عليها أقل بكثير في الوقت الحالي لأن نمو اقتصاداتها عاد بمعدلات ما قبل جائحة كورونا عام 2019".
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