https://arabic.sputniknews.com/20220331/المديرة-العامة-لصندوق-النقد-الدولي-توضح-أسباب-تعرض-بعض-الدول-لـ-الركود-التضخمي-1060685154.html

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي توضح أسباب تعرض بعض الدول لـ "الركود التضخمي"

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي توضح أسباب تعرض بعض الدول لـ "الركود التضخمي"

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق سيقوم بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، مضيفة: "لكنها ستبقى ضمن الحدود الإيجابية". 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T10:17+0000

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اقتصاد

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جاء ذلك خلال مقابلة مع "الأسواق العربية"، على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقد في دبي، بحسب ما ذكرته، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على "تويتر".ولفتت إلى أن تسارع التضخم يشكل ضغطا على البنوك المركزية حول العالم، إضافة إلى الأوضاع في أوكرانيا التي تؤثر على العديد من دول العالم خاصة في مجالات الطاقة والمواد الغذائية.وتابعت: "عند بداية أزمة كورونا اتجهت بعض الدول للاقتراض للمحافظة على أداء اقتصاداتها، وكانت تكلفة الاقتراض متدنية جدا بسبب هبوط أسعار الفائدة في بعض الأحيان تحت الصفر".وتحدثت كريستالينا غورغييفا عن "الركود التضخمي" الذي يعني ارتفاع التضخم مع معدلات نمو منخفضة للاقتصاد، وهو ما يحدث في بعض الدول التي لا تزال تحاول التعافي من الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا.وتابعت: "لكن الصدمة المتمثلة في الوضع في أوكرانيا تضرب تلك الدول لتبعدها أكثر عن التعافي بينما يتسارع التضخم".وأضافت: "أما الدول التي تعافت من آثار كورونا مثل الولايات المتحدة الأمريكية فإن مخاطر الركود التضخمي عليها أقل بكثير في الوقت الحالي لأن نمو اقتصاداتها عاد بمعدلات ما قبل جائحة كورونا عام 2019".

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