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https://arabic.sputniknews.com/20220331/النفط-يهبط-أكثر-من-5-دولارات-مع-بحث-إدارة-بايدن-سحبا-كبيرا-من-الاحتياطيات-الاستراتيجية-1060674101.html
النفط يهبط أكثر من 5 دولارات مع بحث إدارة بايدن سحبا كبيرا من الاحتياطيات الاستراتيجية
النفط يهبط أكثر من 5 دولارات مع بحث إدارة بايدن سحبا كبيرا من الاحتياطيات الاستراتيجية
تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من خمسة دولارات للبرميل، صباح اليوم الخميس، بفعل أنباء عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إمكانية بحث سحب نحو مليون... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T03:08+0000
2022-03-31T03:08+0000
بيع النفط
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز هبطت العقود الآجلة لخام برنت عند الساعة 0035 بتوقيت غرينتش بمقدار 4.71 دولار، بما يعادل 4.2 في المئة، إلى 108.58 دولار للبرميل ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.45 دولار، بما يعادل خمسة بالمئة، إلى 102.74 دولار للبرميل.وستدلي إدارة بايدن بتصريحات في وقت لاحق الخميس من المتوقع أن يعلن الرئيس خلالها الخطة التي تهدف لخفض أسعار البنزين.
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بيع النفط

النفط يهبط أكثر من 5 دولارات مع بحث إدارة بايدن سحبا كبيرا من الاحتياطيات الاستراتيجية

03:08 GMT 31.03.2022
© Fotolia / marrakeshhإنتاج النفط
إنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Fotolia / marrakeshh
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تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من خمسة دولارات للبرميل، صباح اليوم الخميس، بفعل أنباء عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إمكانية بحث سحب نحو مليون برميل يوميا من احتياطي النفط الاستراتيجي على مدار عدة أشهر في محاولة لتهدئة أسعار الخام المرتفعة.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز هبطت العقود الآجلة لخام برنت عند الساعة 0035 بتوقيت غرينتش بمقدار 4.71 دولار، بما يعادل 4.2 في المئة، إلى 108.58 دولار للبرميل ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.45 دولار، بما يعادل خمسة بالمئة، إلى 102.74 دولار للبرميل.
وستدلي إدارة بايدن بتصريحات في وقت لاحق الخميس من المتوقع أن يعلن الرئيس خلالها الخطة التي تهدف لخفض أسعار البنزين.
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