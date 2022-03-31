https://arabic.sputniknews.com/20220331/اليورو-ينخفض-مع-أنباء-عن-تقدم-محدود-في-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-1060686331.html

اليورو ينخفض مع أنباء عن تقدم محدود في المفاوضات الروسية الأوكرانية

اليورو ينخفض مع أنباء عن تقدم محدود في المفاوضات الروسية الأوكرانية

انخفض اليورو اليوم الخميس وسط حذر بشأن التطورات في أوكرانيا والتقدم المحدود في محادثات السلام. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T10:41+0000

2022-03-31T10:41+0000

2022-03-31T10:41+0000

اليورو

أخبار الروبل

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وحسب رويترز هبط اليورو 0.3% إلى 1.1118 دولار بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الأول من مارس/ آذار عند 1.1184 دولار.من جهته قال روبرتو مياليتش، محلل فوركس في يونيكريديت: "العملة الموحدة دائمًا حوالي 1.11 دولار، مع استمرار توخي الحذر بشأن التطورات المستقبلية في أوكرانيا".وأضاف أن "السوق تريد أن تؤمن باتفاق سلام أو على الأقل بهدنة في أوكرانيا، ولهذا السبب يظل الروبل غير بعيد عن مستوياته قبل العمليات العسكرية مقابل الدولار، والدولار يكافح من أجل الارتفاع".وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران، بنسبة 0.2%، إلى 98.074، في حين انخفض الروبل بنسبة 3% مقابل الدولار عند 78.55.قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين يوم الخميس إن التضخم في منطقة اليورو من المرجح بشكل متزايد أن يستقر حول 2% لكن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يكون مستعدًا لتغيير المسار إذا تدهورت التوقعات بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح بأن القوات الروسية تستعد لهجمات جديدة، بينما لا يتوقع حل سريع لمحادثات السلام التي ستستأنف يوم الجمعة.

https://arabic.sputniknews.com/20220124/توترات-أوكرانيا-ترفع-الدولار-وتدفع-اليورو-للانخفاض-1057043178.html

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اليورو, أخبار الروبل