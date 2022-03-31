https://arabic.sputniknews.com/20220331/بايدن-ينتظر-من-دول-الشركاء-الإفراج-عن-50-مليون-برميل-نفط-1060708733.html

بايدن ينتظر من "دول الشركاء" الإفراج عن 50 مليون برميل نفط

بايدن ينتظر من "دول الشركاء" الإفراج عن 50 مليون برميل نفط

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "الولايات المتحدة تتوقع أن تطلق الدول الشريكة ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات". 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T18:24+0000

2022-03-31T18:24+0000

2022-03-31T18:24+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

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وصرح بايدن من البيت الأبيض، اليوم الخميس: "أنا أنتظر لأرى بالضبط عدد البراميل التي سيخرجها شركاؤنا من إمداداتهم، أظن أن هذا الرقم يمكن أن يكون بين 30-50 مليون برميل، وكلما زاد هذا العدد، زاد احتمال خفض الأسعار".ولم يحدد بايدن الدول التي يتوقع منها الإفراج عن احتياطي النفط بعد قرار مماثل من الولايات المتحدة.كما أعلن بايدن، أن الولايات المتحدة "ستفرج عن مليون برميل يوميًا من الاحتياطيات الاستراتيجية لمدة ستة أشهر".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".وجاء في المرسوم أن "دفع ثمن الغاز بالروبل لتسليم الدول غير الصديقة ينطبق فقط على شحنات غازبروم عبر خطوط الأنابيب".

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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية