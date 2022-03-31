https://arabic.sputniknews.com/20220331/برلمانيون-عرب-واشنطن-تعود-مجددا-لإثارة-القلائل-بدول-الشرق-الأوسط-1060710438.html

برلمانيون عرب: واشنطن تعود مجددا لإثارة القلائل بدول الشرق الأوسط

برلمانيون عرب: واشنطن تعود مجددا لإثارة القلائل بدول الشرق الأوسط

قال برلمانيون عرب إن واشنطن تعود مجددا لسياستها القديمة في منطقة الشرق الأوسط عبر إثارة القلاقل في بعض البلدان، في إطار إدارتها للأزمة العالمية الحالية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T19:14+0000

2022-03-31T19:14+0000

2022-03-31T19:14+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101668/58/1016685887_0:163:2400:1513_1920x0_80_0_0_9e6644a704270ed9b3b72d5b0f69d08f.jpg

وأكد البرلمانيون أن فرض روسيا لكلمتها وقرارها في العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها في أوكرانيا دفع واشنطن إلى العودة للشرق الأوسط مرة أخرى، ظنا منها أنها تضغط به على الجانب الروسي والصيني من النواحي الاقتصادية.وشدد النواب على أن السياسية الأمريكية التي تعاني الازدواجية تسعى للحفاظ على هيمنتها بأي ثمن، وأنها منحت لنفسها الحق في تدمير الدول العربية تحت مزاعم حماية المدنيين وإرساء الديمقراطية.قال البرلماني الليبي، علي الصول، إن تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية في شؤون الدول الأخرى وتغيير بعض الأنظمة بمزاعم أنها ليست صحيحة، يهدف للحفاظ على نفوذها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن واشنطن تعمل على إدارة الأزمات في المنطقة بعد تدخلات بمساندة الدول المتحالفة معها من الغرب.وشدد على أن ما تقوم به واشنطن في الوقت الراهن من خلال الكيل بمكيالين يكشف مدى الازدواجية، خاصة أنها تعطي نفسها الحق دائما بالتدخل في شؤون الدول بزعم حماية المدنيين وإرساء قواعد الديمقراطية الزائفة، والتي تتدخل على أساسها في شؤون البلاد.ويرى الصول أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا غيرت موازين القوى، وأن الكثير من المتغيرات تترتب على نتائج هذه العملية، خاصة في ظل التحالفات الاقتصادية بين روسيا والصين، والتي يتأكد معها أن القوة الاقتصادية القادمة لصالح موسكو وبكين على حساب تراجع واشنطن والغرب.وشدد الصول على أن استمرار السياسة الأمريكية على هذا النهج يدفعها نحو الانهيار، فيما تتهاوى سياسة الدول المتحالفة معها، خاصة أن الوضع الاقتصادي بات أهم من الأسلحة والعتاد.في الإطار قال مهند الحاج علي البرلماني السوري السابق، إن واشنطن سعت منذ عدة أعوام تحريك التوترات في أوروبا الشرقية لإشغال روسيا في محيطها.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن روسيا تفرض كلمتها في الملف الأوكراني، ما دفع واشنطن للعودة لملفاتها في الشرق الأوسط، وأنها تسعى لحماية إسرائيل في المنطقة عبر عمليات التطبيع مع بعض الدول.وأشار إلى أن التحركات الأمريكية فشلت في ليبيا وفلسطين وسوريا، وأنها تعتمد إثارة القلاقل داخل البلدان، وأنها تعتمد على نفس الوسائل في الوقت الراهن.ويرى أن واشنطن والغرب يسعون للضغط على روسيا في ملفات الشرق الأوسط، ظنا منهم أنهم يملكون مفاتيح تلك الملفات، إلا أن حقيقة الأمر لم تعد كذلك.وأكدت مصادر ليبية مطلعة، أن واشنطن والغرب تسعى في الوقت الراهن لإشعال الأوضاع في ليبيا مجددا، وذلك من أجل الحفاظ على الجبهات الموالية لها والتي تنفذ أجندتها في ليبيا وتساند الموقف الغربي.وبحسب المصادر فإن التحركات الأخيرة التي تحدثت عن انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري، تهدف فقط للإبقاء على حلفائها في السلطة دون الوصول إلى حل للأزمة الليبية.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/بوتين-أمريكا-تحاول-حل-مشاكلها-على-حساب-الآخرين-وستطلق-موجة-جديدة-من-الحجج-1060697254.html

https://arabic.sputniknews.com/20220320/خبير-أمريكا-ترغب-في-تصفية-حسابات-مع-روسيا-أكثر-من-رغبتها-في-وقف-الحرب-1060133797.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الولايات المتحدة الأمريكية