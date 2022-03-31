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بريطانيا تفرض عقوبات على وكالة "سبوتنيك"
بريطانيا تفرض عقوبات على وكالة "سبوتنيك"
فرضت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات ضد وكالة سبوتنيك وقناة RT الروسيتين. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
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بريطانيا, سبوتنيك, قناة rt

بريطانيا تفرض عقوبات على وكالة "سبوتنيك"

10:19 GMT 31.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovichجناح وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار)
جناح وكالة الأنباء والإذاعة الدولية سبوتنيك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار) - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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فرضت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات ضد وكالة سبوتنيك وقناة RT الروسيتين.
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