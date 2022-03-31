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https://arabic.sputniknews.com/20220331/بلومبرغ-توقف-مصادر-الطاقة-الروسية-يهدد-بإيقاف-الصناعة-الألمانية-وينذر-بارتفاع-البطالة-1060675038.html
بلومبرغ: توقف مصادر الطاقة الروسية يهدد بإيقاف الصناعة الألمانية وينذر بارتفاع البطالة
بلومبرغ: توقف مصادر الطاقة الروسية يهدد بإيقاف الصناعة الألمانية وينذر بارتفاع البطالة
أشار تقرير إعلامي إلى إمكانية تعرض الصناعة الألمانية لصدمات خطيرة جراء رفض إمدادات الطاقة الروسية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T05:27+0000
2022-03-31T05:31+0000
اقتصاد
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فبحسب تقرير نشره موقع "بلومبرغ" جاء فيه تحذير من نقابات العمال الألمانية حول مخاطر رفض هذه الإمدادات.وقال مايكل فاسيلياديس، رئيس الاتحاد الألماني للكيماويات IGBCE، في بيان: "أسعار الطاقة متفجرة، ولكن قبل كل شيء حظر الغاز المحتمل، سيضر بشدة بالصناعات المستهلكة للطاقة بشكل كبير. حيث ستتعرض صناعات الصلب والكيماويات والورق لخطر التوقف".يذكر أنه في وقت سابق، أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك تفعيل وضع الإنذار المبكر للطوارئ فيما يتعلق بانقطاعات محتملة في إمدادات الغاز من روسيا.
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اقتصاد

بلومبرغ: توقف مصادر الطاقة الروسية يهدد بإيقاف الصناعة الألمانية وينذر بارتفاع البطالة

05:27 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 05:31 GMT 31.03.2022)
© Sputnik . Egor Eryomovمحطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . Egor Eryomov
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أشار تقرير إعلامي إلى إمكانية تعرض الصناعة الألمانية لصدمات خطيرة جراء رفض إمدادات الطاقة الروسية.
فبحسب تقرير نشره موقع "بلومبرغ" جاء فيه تحذير من نقابات العمال الألمانية حول مخاطر رفض هذه الإمدادات.
وقال مايكل فاسيلياديس، رئيس الاتحاد الألماني للكيماويات IGBCE، في بيان: "أسعار الطاقة متفجرة، ولكن قبل كل شيء حظر الغاز المحتمل، سيضر بشدة بالصناعات المستهلكة للطاقة بشكل كبير. حيث ستتعرض صناعات الصلب والكيماويات والورق لخطر التوقف".

بالإضافة إلى أن رفض موارد الطاقة الروسية سيؤدي إلى زيادة البطالة، لتطال حوالي 3.4 مليون شخص، سيفقدون وظائفهم، كما سيؤدي ذلك إلى تدمير سلاسل الإنتاج الصناعي الحالية.

يذكر أنه في وقت سابق، أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك تفعيل وضع الإنذار المبكر للطوارئ فيما يتعلق بانقطاعات محتملة في إمدادات الغاز من روسيا.
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