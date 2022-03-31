https://arabic.sputniknews.com/20220331/بلينكن-لبينيت-بشأن-الاتفاق-النووي-هل-لديك-بديل؟-1060704439.html

بلينكن لبينيت بشأن الاتفاق النووي: هل لديك بديل؟

بلينكن لبينيت بشأن الاتفاق النووي: هل لديك بديل؟

سأل أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بديله للاتفاق النووي الإيراني الذي ترفضه إسرائيل. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T16:30+0000

2022-03-31T16:30+0000

2022-03-31T16:30+0000

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وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الخميس، بأن بينيت أعرب لبلينكن عن رفض بلاده للاتفاق النووي الإيراني المزمع التوقيع عليه، قريبا، بين إيران والقوى العظمى، بمتابعة أمريكية، وهو ما دفع بوزير الخارجية الأمريكي إلى سؤال نفتالي بينيت عن بديله للاتفاق النووي مع إيران.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير الخارجية الأمريكية أنه بإمكان الإدارة الأمريكية ردع إيران من خلال توجيه تهديد أمريكي وأوروبي يقضي بفرض عقوبات شديدة عليها، بدلا من توقيع الاتفاق بين القوى العظمى وإيران.ونقل الموقع عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول آخر إسرائيلي أن بلينكن سأل عن بديل للاتفاق النووي الخاص بتقييد تخصيب إيران لليورانيوم بمستوى مرتفع وتوجه طهران نحو صنع سلاح نووي، حيث أوضح له رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه ستكون هناك تبعات كبيرة لتوقيع الاتفاق النووي مع إيران وتداعيات مؤثرة على منطقة الشرق الأوسط.وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لورديان، كشف الثلاثاء الماضي، عن "مستند جاهز تتم مناقشته حول الملف النووي الإيراني"، مشيرا إلى عائق وحيد بين الطرفين الأمريكي والإيراني.وأعلنت ​المفوضية الأوروبية، أن "النص النهائي لاتفاق ​فيينا​، بات جاهزا ومطروحا على الطاولة". وقالت المتحدثة باسم ​المفوضية الأوروبية​ للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، إن "المحادثات لا تزال جارية وهي تقترب من المرحلة الأخيرة".وأضافت مصرالي: "نحاول العودة إلى محادثات فيينا في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى اتفاق"، لافتة إلى أن "المحادثات دخلت فترة توقف منذ 11 مارس/ آذار حتى تعود الوفود إلى عواصمها لاتخاذ القرارات النهائية السياسية الصعبة للغاية".وتتعارض تصريحات المتحدثة باسم ​المفوضية الأوروبية، مع تقييمات أكثر تشاؤما للموقف النووي الإيراني، قدمتها الولايات المتحدة، يوم الأحد الماضي.وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، أمس الأحد، إنه غير واثق من أن الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران أصبح وشيكا.ولفت إلى أنه وفي جميع المفاوضات، عندما تظل هناك قضايا دون حل لفترة طويلة، فإن ذلك يظهر مدى صعوبة سد الفجوة، حسب قوله.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/الرئيس-الإيراني-لم-نربط-حياة-الشعب-بالاتفاق-النووي-ولم-نغادر-طاولة-المفاوضات-1060685612.html

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