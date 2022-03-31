عربي
فرنسا وألمانيا تعدان خطة في حالة "توقف إمدادات" الغاز من روسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220331/بوتين-أمريكا-تحاول-حل-مشاكلها-على-حساب-الآخرين-وستطلق-موجة-جديدة-من-الحجج-1060697254.html
بوتين: أمريكا تحاول حل مشاكلها على حساب الآخرين وستطلق موجة جديدة من الحجج
بوتين: أمريكا تحاول حل مشاكلها على حساب الآخرين وستطلق موجة جديدة من الحجج
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة ستحاول حل مشاكلها على حساب الآخرين من خلال إطلاق موجة جديدة من الحجج. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T14:04+0000
2022-03-31T14:04+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059493222_0:118:3009:1811_1920x0_80_0_0_79f9786a54dc8a9425831f9c59911e96.jpg
وأضاف الرئيس الروسي، قائلا: "من الواضح أن الولايات المتحدة ستحاول مرة أخرى حل مشاكلها، وبالتحديد مشاكلها الخاصة، على حساب الآخرين، من خلال موجة جديدة من الحجج. حيث ارتفع عجز الميزانية بشكل مفرط، وحطم التضخم رقماً قياسياً في الاقتصادات الأوروبية الرائدة، وكذلك في الولايات المتحدة".هذا وأعلن الرئيس الروسي توقيع مرسوم بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية.وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059493222_219:0:2790:1928_1920x0_80_0_0_dbfef87c7ab4302e69e06cc1e9d24157.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

بوتين: أمريكا تحاول حل مشاكلها على حساب الآخرين وستطلق موجة جديدة من الحجج

14:04 GMT 31.03.2022
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 3 مارس2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 3 مارس2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / SPUTNIK
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة ستحاول حل مشاكلها على حساب الآخرين من خلال إطلاق موجة جديدة من الحجج.
وأضاف الرئيس الروسي، قائلا: "من الواضح أن الولايات المتحدة ستحاول مرة أخرى حل مشاكلها، وبالتحديد مشاكلها الخاصة، على حساب الآخرين، من خلال موجة جديدة من الحجج. حيث ارتفع عجز الميزانية بشكل مفرط، وحطم التضخم رقماً قياسياً في الاقتصادات الأوروبية الرائدة، وكذلك في الولايات المتحدة".

وتابع قائلا: "يحاولون إلقاء اللوم على أخطائهم في السياسة الاقتصادية علينا، ويبحثون دائما عن أشخاص يلومونهم، وهذا واضح تمامًا، ونحن نراه. سأضيف أن الولايات المتحدة ستظل تحاول الاستفادة من عدم الاستقرار العالمي الحالي".

هذا وأعلن الرئيس الروسي توقيع مرسوم بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية.
وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала