https://arabic.sputniknews.com/20220331/بوتين-أمريكا-تحاول-حل-مشاكلها-على-حساب-الآخرين-وستطلق-موجة-جديدة-من-الحجج-1060697254.html
بوتين: أمريكا تحاول حل مشاكلها على حساب الآخرين وستطلق موجة جديدة من الحجج
بوتين: أمريكا تحاول حل مشاكلها على حساب الآخرين وستطلق موجة جديدة من الحجج
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة ستحاول حل مشاكلها على حساب الآخرين من خلال إطلاق موجة جديدة من الحجج. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T14:04+0000
2022-03-31T14:04+0000
2022-03-31T14:04+0000
روسيا
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وأضاف الرئيس الروسي، قائلا: "من الواضح أن الولايات المتحدة ستحاول مرة أخرى حل مشاكلها، وبالتحديد مشاكلها الخاصة، على حساب الآخرين، من خلال موجة جديدة من الحجج. حيث ارتفع عجز الميزانية بشكل مفرط، وحطم التضخم رقماً قياسياً في الاقتصادات الأوروبية الرائدة، وكذلك في الولايات المتحدة".هذا وأعلن الرئيس الروسي توقيع مرسوم بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية.وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".
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روسيا
بوتين: أمريكا تحاول حل مشاكلها على حساب الآخرين وستطلق موجة جديدة من الحجج
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة ستحاول حل مشاكلها على حساب الآخرين من خلال إطلاق موجة جديدة من الحجج.
وأضاف الرئيس الروسي، قائلا: "من الواضح أن الولايات المتحدة ستحاول مرة أخرى حل مشاكلها، وبالتحديد مشاكلها الخاصة، على حساب الآخرين، من خلال موجة جديدة من الحجج. حيث ارتفع عجز الميزانية بشكل مفرط، وحطم التضخم رقماً قياسياً في الاقتصادات الأوروبية الرائدة، وكذلك في الولايات المتحدة".
وتابع قائلا: "يحاولون إلقاء اللوم على أخطائهم في السياسة الاقتصادية علينا، ويبحثون دائما عن أشخاص يلومونهم، وهذا واضح تمامًا، ونحن نراه. سأضيف أن الولايات المتحدة ستظل تحاول الاستفادة من عدم الاستقرار العالمي الحالي".
هذا وأعلن الرئيس الروسي توقيع مرسوم
بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية.
وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".