https://arabic.sputniknews.com/20220331/تأجيل-استجواب-حاكم-مصرف-لبنان-في-اتهامه-بغسيل-الأموال-إلى-يونيو-المقبل-1060684058.html

تأجيل استجواب حاكم مصرف لبنان في اتهامه بغسيل الأموال إلى يونيو المقبل

تأجيل استجواب حاكم مصرف لبنان في اتهامه بغسيل الأموال إلى يونيو المقبل

أرجأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، اليوم الخميس، استجواب رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، في دعوى النيابة العامة ضده باتهامه بتبييض الأموال والثراء... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T09:58+0000

2022-03-31T09:58+0000

2022-03-31T09:58+0000

العالم العربي

لبنان

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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس، أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان أرجا استجواب حاكم مصرف لبنان في اتهامه بغسيل الأموال إلى يونيو المقبل، في وقت حضر الجلسة التي كانت مقررة اليوم الوكيل القانوني لرياض سلامة المحامي شوقي قازان، موضحة أنه قدم دفوعا شكلية.وفي سياق متصل، ذكر مدعون في ألمانيا أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة مشتبه به في قضية قالت وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروجاست"، الاثنين الماضي، إنها أدت إلى تجميد أصول لبنانية قيمتها 120 مليون يورو (132 مليون دولار).وأضافت الوكالة في بيان أن الممتلكات والحسابات المصرفية المرتبطة بخمسة أشخاص يُشتبه باختلاسهم نحو 330 مليون دولار وخمسة ملايين يورو بين 2002 و2021 صودرت في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا. ولم تحدد الوكالة هوية المشتبه بهم، وفقا لـ "رويترز".وجاء في رسالة عبر البريد الإلكتروني من الادعاء العام في ميونيخ أن بيان "يوروجاست" يشير إلى تحقيقات تخص الحاكم سلامة، الذي تخضع ثروته لتحقيق فيما لا يقل عن خمس دول أوروبية والذي اتهمته قاضية لبنانية الأسبوع الماضي "بالإثراء غير المشروع". وأحجم متحدث باسم "يوروجاست" عن المزيد من التعليق، ورفض ذكر أسماء المشتبه بهم تماشيا مع قواعد عمل الوكالة.من جهة ثانية، قال سلامة في رسالة نصية عن تجميد الأصول وعما إذا كانت له صلة بذلك، إنه لا علم له بالأمر وسيتحقق منه. وسبق أن نفى الاتهامات الموجهة له، وسط تدقيق متزايد في فترة عمله حاكما للمصرف المركزي والتي امتدت لثلاثة عقود تقريبا.وشاركت "يوروجاست" في تنسيق اجتماعات بين الدول التي تحقق مع سلامة الذي يشتبه الادعاء السويسري بأنه اختلس نحو 330 مليون دولار مع شقيقه رجا، وفقا لرسالة أرسلها المدعي العام السويسري إلى المسؤولين اللبنانيين العام الماضي، بحسب "رويترز".وتتعلق القضية المتهم فيها رياض سلامة في لبنان بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها للمصرف المركزي. وأنكر سلامة التهمة الموجهة إليه في لبنان الأسبوع الماضي، وقال إنه أمر بإجراء مراجعة أظهرت أن المال العام ليس مصدر ثروته، فيما أُلقي القبض على شقيقه رجا منذ أكثر من أسبوع في التهمة نفسها، التي وصفها محاميه بأنها بلا أساس.وسبق أن اتهم رياض سلامة القاضية غادة عون، التي وجهت الاتهامات له ولشقيقه، بتسييس القضايا. وتلقى القاضية دعما معلنا من الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر الذي أسسه، ودعا التيار إلى الإطاحة بسلامة.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/قاض-لبناني-يأمر-باستمرار-احتجاز-شقيق-حاكم-مصرف-لبنان-المركزي-1060397340.html

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