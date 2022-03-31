https://arabic.sputniknews.com/20220331/تأميم-منزل-زيلينسكي-في-القرم-1060676806.html
تأميم منزل زيلينسكي في القرم
تأميم منزل زيلينسكي في القرم
من المقرر أن يتم تأميم منزل فولوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، في شبه جزيرة القرم. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T06:44+0000
2022-03-31T06:44+0000
2022-03-31T06:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وكان رئيس إقليم القرم، سيرغي أكسيونوف، قد أعلن في وقت سابق عن ضرورة تأميم ممتلكات الأثرياء والسياسيين الأوكرانيين المؤيدين لنظام الحكم الذي يديره النازيون في أوكرانيا. ويجب أن يتم إعداد قائمة الممتلكات اللازم تأميمها في هذا الأسبوع.وصرح مصدر في جهاز الإدارة المحلية لـ"سبوتنيك" أن قائمة الممتلكات اللازم تأميمها سيدرج فيها منزل زيلينسكي في بلدة ليفاديا بريف مدينة يالطا.جدير بالذكر أن زيلينسكي وقع أخيرا قانونا بشأن مصادرة ممتلكات روسيا ومواطنيها.وكانت شبه جزيرة القرم تابعة لإدارة جمهورية أوكرانيا السوفيتية منذ أوائل خمسينات القرن الماضي، واستعادت الهوية الروسية في عام 2014 بمشيئة سكانها.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
تأميم منزل زيلينسكي في القرم
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من المقرر أن يتم تأميم منزل فولوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، في شبه جزيرة القرم.
وكان رئيس إقليم القرم، سيرغي أكسيونوف، قد أعلن في وقت سابق عن ضرورة تأميم ممتلكات الأثرياء والسياسيين الأوكرانيين المؤيدين لنظام الحكم الذي يديره النازيون في أوكرانيا. ويجب أن يتم إعداد قائمة الممتلكات اللازم تأميمها في هذا الأسبوع.
وصرح
مصدر في جهاز الإدارة المحلية لـ"سبوتنيك" أن قائمة الممتلكات اللازم تأميمها سيدرج فيها منزل زيلينسكي في بلدة ليفاديا بريف مدينة يالطا.
جدير بالذكر أن زيلينسكي وقع أخيرا قانونا بشأن مصادرة ممتلكات روسيا ومواطنيها.
وكانت شبه جزيرة القرم تابعة لإدارة جمهورية أوكرانيا السوفيتية منذ أوائل خمسينات القرن الماضي، واستعادت الهوية الروسية في عام 2014 بمشيئة سكانها.