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https://arabic.sputniknews.com/20220331/تحذير-لهؤلاء-الأشخاص-من-مشروبات-الصودا-الدايت-بها-سم-قاتل-1060702843.html
تحذير لهؤلاء الأشخاص من مشروبات الصودا "الدايت"... بها سم قاتل
تحذير لهؤلاء الأشخاص من مشروبات الصودا "الدايت"... بها سم قاتل
حذرت دراسة حديثة، من المخاطر الصحية التي يسببها تناول المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية، خاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والسكري. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T15:36+0000
2022-03-31T15:36+0000
الصحة
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وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة "نتريشن أوبسيتي"، إن هناك مخاطر صحية عديدة من تناول مشروبات الصودا المنخفضة السعرات الحرارية، والمعروفة باسم "الدايت".وأضافت الدراسة أن هذا النوع من المشروبات الغازية، يساعد في فتح الشهية، مع كثرة تناوله، وهو ما حذر منه الخبراء الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والسمنة، لأنهم حساسين بشكل خاص للرغبة الشديدة في تناول الطعام المرتبطة بالمحليات الصناعية.اعتمد الباحثون في الدراسة، على 72 متطوعا، لكشف مدى استجابة أدمغتهم لصور الأطعمة التي تحتوي على السعرات الحرارية العالية، وفقا لما يظهره فحص التصوير بالرنين المغناطيسي لمناطق الدماغ المرتبطة بالرغبة الشديدة في تناول الطعام والسكريات.وتناول الأشخاص المشاركون في الدراسة أحد المشروبات الثلاثة وهي الماء أو مشروب سكري أو مشروب محلى بالسكرلوز، وهو مُحلي صناعي خال من السعرات الحرارية.وتبين ارتفاع رغبة المشاركات والمشاركين المصابين بالسمنة في تناول الطعام، وتوصلوا إلى وجود إنارة في مناطق الدماغ المرتبطة بسلوك السعي للحصول على المكافأة استجابة لصور الطعام المختلفة، وذلك بالمقارنة مع وقت تناولهم المشروبات السكرية.وحذر العلماء من تناول المشروبات الغازية الدايت، لمرضى القلب والسكر، لأنها جزء لا يتجزء من السعرات الحرارية، وعدم الانخداع بأن مادة الاسبرتام الذي يستخدم في تحلية تلك المشروبات، يعد من المواد المسرطنة، وتسبب العديد من الأضرار من بينها الصداع والغثيان وزيادة الوزن وأمراض السرطان.
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الصحة

تحذير لهؤلاء الأشخاص من مشروبات الصودا "الدايت"... بها سم قاتل

15:36 GMT 31.03.2022
© Sputnik . Dmitry Korobeynikov / الذهاب إلى بنك الصورمشروبات غازية
مشروبات غازية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . Dmitry Korobeynikov
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حذرت دراسة حديثة، من المخاطر الصحية التي يسببها تناول المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية، خاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والسكري.
وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة "نتريشن أوبسيتي"، إن هناك مخاطر صحية عديدة من تناول مشروبات الصودا المنخفضة السعرات الحرارية، والمعروفة باسم "الدايت".
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وأضافت الدراسة أن هذا النوع من المشروبات الغازية، يساعد في فتح الشهية، مع كثرة تناوله، وهو ما حذر منه الخبراء الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والسمنة، لأنهم حساسين بشكل خاص للرغبة الشديدة في تناول الطعام المرتبطة بالمحليات الصناعية.
اعتمد الباحثون في الدراسة، على 72 متطوعا، لكشف مدى استجابة أدمغتهم لصور الأطعمة التي تحتوي على السعرات الحرارية العالية، وفقا لما يظهره فحص التصوير بالرنين المغناطيسي لمناطق الدماغ المرتبطة بالرغبة الشديدة في تناول الطعام والسكريات.
وتناول الأشخاص المشاركون في الدراسة أحد المشروبات الثلاثة وهي الماء أو مشروب سكري أو مشروب محلى بالسكرلوز، وهو مُحلي صناعي خال من السعرات الحرارية.
وتبين ارتفاع رغبة المشاركات والمشاركين المصابين بالسمنة في تناول الطعام، وتوصلوا إلى وجود إنارة في مناطق الدماغ المرتبطة بسلوك السعي للحصول على المكافأة استجابة لصور الطعام المختلفة، وذلك بالمقارنة مع وقت تناولهم المشروبات السكرية.
وحذر العلماء من تناول المشروبات الغازية الدايت، لمرضى القلب والسكر، لأنها جزء لا يتجزء من السعرات الحرارية، وعدم الانخداع بأن مادة الاسبرتام الذي يستخدم في تحلية تلك المشروبات، يعد من المواد المسرطنة، وتسبب العديد من الأضرار من بينها الصداع والغثيان وزيادة الوزن وأمراض السرطان.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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