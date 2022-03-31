https://arabic.sputniknews.com/20220331/تركيا-ترد-على-أنباء-إنشاء-خط-غاز-مع-إسرائيل-ليكون-بديلا-لأوروبا-عن-روسيا-1060704981.html
تركيا ترد على أنباء إنشاء خط غاز مع إسرائيل ليكون بديلا لأوروبا عن روسيا
تركيا ترد على أنباء إنشاء خط غاز مع إسرائيل ليكون بديلا لأوروبا عن روسيا
ردت تركيا، اليوم الخميس، على أنباء تفيد بتنفيذ مشروع محتمل لمد خط أنابيب غاز بين تركيا وإسرائيل، ليكون أحد البدائل الأوروبية عن إمدادات الطاقة الروسية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T16:31+0000
2022-03-31T16:31+0000
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وحسب "رويترز"، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم، إن مشروعا محتملا لخط أنابيب غاز بين تركيا وإسرائيل غير ممكن في المدى القريب. وأضاف أن بناء نظام بديل لخفض الاعتماد على الغاز الروسي لن يحدث سريعا.والثلاثاء الماضي، نقلت رويترز، عن مسؤولون في تركيا وإسرائيل، قولهم إن الجانبين يبحثان خلف الكواليس إقامة خط لأنابيب الغاز باعتباره أحد البدائل الأوروبية عن إمدادات الطاقة الروسية.وظهرت الفكرة لأول مرة منذ سنوات وتتمثل في إقامة خط أنابيب تحت البحر من تركيا إلى حقل ليفياثان أكبر حقل للغاز الطبيعي في إسرائيل. ومن ثم يتدفق الغاز إلى تركيا وإلى جيرانها في جنوب أوروبا الذين يبحثون عن بدائل للطاقة بعيدا عن روسيا.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح الأسبوع الماضي، بأن التعاون مع إسرائيل في مجال الغاز هو "أحد أهم الخطوات التي يمكن أن نتخذها سويا في العلاقات الثنائية".وأضاف أنه مستعد لإرسال عدد من كبار الوزراء إلى إسرائيل لإحياء فكرة خط الأنابيب القائمة منذ سنوات.يذكر أن خط ليفياثان يزود بالفعل إسرائيل والأردن ومصر بإمدادات الغاز.وكان الاتحاد الأوروبي قد استورد 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي العام الماضي، أي ما يغطي حوالي 40 في المئة من استهلاكه.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/بوتين-يوقع-مرسوما-بشأن-تجارة-الغاز-مع-البلدان-غير-الصديقة-1060694889.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, العالم
تركيا ترد على أنباء إنشاء خط غاز مع إسرائيل ليكون بديلا لأوروبا عن روسيا
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ردت تركيا، اليوم الخميس، على أنباء تفيد بتنفيذ مشروع محتمل لمد خط أنابيب غاز بين تركيا وإسرائيل، ليكون أحد البدائل الأوروبية عن إمدادات الطاقة الروسية.
وحسب "رويترز"، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم، إن مشروعا محتملا لخط أنابيب غاز بين تركيا وإسرائيل غير ممكن في المدى القريب.
وأضاف أن بناء نظام بديل لخفض الاعتماد على الغاز الروسي لن يحدث سريعا.
والثلاثاء الماضي، نقلت رويترز
، عن مسؤولون في تركيا وإسرائيل، قولهم إن الجانبين يبحثان خلف الكواليس إقامة خط لأنابيب الغاز باعتباره أحد البدائل الأوروبية عن إمدادات الطاقة الروسية.
وظهرت الفكرة لأول مرة منذ سنوات وتتمثل في إقامة خط أنابيب تحت البحر من تركيا
إلى حقل ليفياثان أكبر حقل للغاز الطبيعي في إسرائيل. ومن ثم يتدفق الغاز إلى تركيا وإلى جيرانها في جنوب أوروبا الذين يبحثون عن بدائل للطاقة بعيدا عن روسيا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح الأسبوع الماضي، بأن التعاون مع إسرائيل في مجال الغاز هو "أحد أهم الخطوات التي يمكن أن نتخذها سويا في العلاقات الثنائية".
وأضاف أنه مستعد لإرسال عدد من كبار الوزراء إلى إسرائيل
لإحياء فكرة خط الأنابيب القائمة منذ سنوات.
يذكر أن خط ليفياثان يزود بالفعل إسرائيل والأردن ومصر بإمدادات الغاز.
وكان الاتحاد الأوروبي قد استورد 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي العام الماضي، أي ما يغطي حوالي 40 في المئة من استهلاكه.