https://arabic.sputniknews.com/20220331/تريد-الحكومة-أن-تملي-علينا-ما-نأكله-نائبة-ألمانية-تهاجم-حكومة-بلادها-1060675617.html
"تريد الحكومة أن تملي علينا ما نأكله".. نائبة ألمانية تهاجم حكومة بلادها
"تريد الحكومة أن تملي علينا ما نأكله".. نائبة ألمانية تهاجم حكومة بلادها
انتقدت عضو البوندستاغ وعضو حزب "البديل من أجل ألمانيا" أليس فيديل، فكرة وزيرة التنمية الاقتصادية سفينيا شولتز خفض إنتاج لحوم الخنزير. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T06:09+0000
2022-03-31T06:09+0000
2022-03-31T06:09+0000
أخبار ألمانيا
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هذا وكانت الوزيرة قد اقترحت خفض إنتاج لحم الخنزير بنسبة 30%، حيث سيتم تحرير حوالي مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، أي عُشر المساحة الإجمالية للأراضي المزروعة في البلاد، والتي يمكن استخدامها لزراعة القمح .وبحسب تصريحات النائبة، فإن الحكومة الألمانية أظهرت "عدم كفاءة صارخة"، كما أشارت إلى أن الوزيرة تختبأ وراء أفكار رفاهية شعبها، حيث تريد زراعة أكثر من خمسة ملايين طن من الحبوب من أجل تصديرها إلى الدول النامية. وفي وقت سابق، حث وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير الألمان على تناول كميات أقل من اللحوم لمحاربة روسيا، التي يقول إنها تستخدم الإمدادات الغذائية كسلاح.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
"تريد الحكومة أن تملي علينا ما نأكله".. نائبة ألمانية تهاجم حكومة بلادها
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انتقدت عضو البوندستاغ وعضو حزب "البديل من أجل ألمانيا" أليس فيديل، فكرة وزيرة التنمية الاقتصادية سفينيا شولتز خفض إنتاج لحوم الخنزير.
هذا وكانت الوزيرة قد اقترحت خفض إنتاج لحم الخنزير بنسبة 30%، حيث سيتم تحرير حوالي مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، أي عُشر المساحة الإجمالية للأراضي المزروعة في البلاد، والتي يمكن استخدامها لزراعة القمح .
لتنتقد النائبة الألمانية اقتراح الوزيرة بمنشور على صفحتها الخاصة على فيسبوك، قائلة "مرة أخرى، تريد الحكومة الفيدرالية أن تملي علينا ما نأكله".
وبحسب تصريحات النائبة، فإن الحكومة الألمانية أظهرت "عدم كفاءة صارخة"، كما أشارت إلى أن الوزيرة تختبأ وراء أفكار رفاهية
شعبها، حيث تريد زراعة أكثر من خمسة ملايين طن من الحبوب من أجل تصديرها إلى الدول النامية.
وفي وقت سابق، حث وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير الألمان على تناول كميات أقل من اللحوم لمحاربة روسيا، التي يقول إنها تستخدم الإمدادات الغذائية كسلاح.