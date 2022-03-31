عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220331/تسريبات-تكشف-عن-شكل-هاتف-فيفو-القابل-للطي-فيديو-1060704749.html
تسريبات تكشف عن شكل هاتف "فيفو" القابل للطي... فيديو
تسريبات تكشف عن شكل هاتف "فيفو" القابل للطي... فيديو
كشفت مقاطع فيديو مسربة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن شكل هاتف "فيفو" المنتظر القابل للطي. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T16:32+0000
2022-03-31T16:32+0000
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/18/1046947554_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2a0a7f360957ac98dfff3ad8ac3d86ad.jpg
وأظهرت التسريبات، أن هاتف فيفو الجديد "X Fold" من "Vivo"، يأتي بهيكل قابل للطي من المنتصف شبيها بهواتف "سامسونغ" من نفس الفئة.وجاءت أبعاد الهاتف كالتالي (158.2/128.1/6.4) ملم، وبلغ وزنه 271 غراما، ومن المقرر أن يكون الهاتف محميا من الماء والغبار وفق معايير IPX8.ويأتي الهاتف بشاشة مرنة مقاس 8 بوصات، بدقة عرض (2208/1768) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 1200 شمعة/م، كما تعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير دقة عالية للصور والفيديوهات.ومن المقرر أن يصدر الهاتف القابل للطي من فيفو بمعالج "Qualcomm Snap Dragon 8 Gene 1"، ومعالج رسوميات "Adreno 730"، وتصل ذاكرة الوصول العشوائي إلى 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 و512 غيغابايت.وتحتوي الكاميرا الرئيسية لهاتف "فيفو إكس فولد"، على 4 عدسات بدقة (12+12+12+5) ميغابيكسل، بينما تكون كاميرته الأمامية ثنائية العدسة بدقة (10+4) ميغابيكسل.كما يأتي الهاتف الجديد بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة "NFC" للدفع الإلكتروني، وسعة بطارية 4600 ميلي أمبير مع ميزة الشحن السريع وشاحن لاسلكي.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/18/1046947554_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d7fe5fdf51ea4fc85beb46b715f69c83.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين

تسريبات تكشف عن شكل هاتف "فيفو" القابل للطي... فيديو

16:32 GMT 31.03.2022
CC0 / pixabay.com / هاتف ذكي
هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
CC0 / pixabay.com /
تابعنا عبرTelegram
كشفت مقاطع فيديو مسربة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن شكل هاتف "فيفو" المنتظر القابل للطي.
وأظهرت التسريبات، أن هاتف فيفو الجديد "X Fold" من "Vivo"، يأتي بهيكل قابل للطي من المنتصف شبيها بهواتف "سامسونغ" من نفس الفئة.
وجاءت أبعاد الهاتف كالتالي (158.2/128.1/6.4) ملم، وبلغ وزنه 271 غراما، ومن المقرر أن يكون الهاتف محميا من الماء والغبار وفق معايير IPX8.
ويأتي الهاتف بشاشة مرنة مقاس 8 بوصات، بدقة عرض (2208/1768) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 1200 شمعة/م، كما تعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير دقة عالية للصور والفيديوهات.
ومن المقرر أن يصدر الهاتف القابل للطي من فيفو بمعالج "Qualcomm Snap Dragon 8 Gene 1"، ومعالج رسوميات "Adreno 730"، وتصل ذاكرة الوصول العشوائي إلى 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 و512 غيغابايت.
وتحتوي الكاميرا الرئيسية لهاتف "فيفو إكس فولد"، على 4 عدسات بدقة (12+12+12+5) ميغابيكسل، بينما تكون كاميرته الأمامية ثنائية العدسة بدقة (10+4) ميغابيكسل.
كما يأتي الهاتف الجديد بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة "NFC" للدفع الإلكتروني، وسعة بطارية 4600 ميلي أمبير مع ميزة الشحن السريع وشاحن لاسلكي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала