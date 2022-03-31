تغريدة غامضة لوكالة الأنباء السعودية تثير جدلا واسعا
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
نشرت وكالة الأنباء السعودية تغريدة غامضة مساء أمس أثارت الجدل والكثير من التساؤلات والتوقعات بين المتابعين لها في المملكة العربية السعودية.
ومساء أمس نشرت الوكالة الرسمية "واس" عبر حسابها على "تويتر" تغريدة مبهمة قالت فيها "اترك جوالك"، دون توضيح سبب هذه التغريدة الغامضة.
اترك جوالك 📱.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) March 30, 2022
وأثارت التغريدة الكثير من التساؤلات بين المتابعين عن الهدف منها، بينما ذهب البعض لتوقع الهدف منها، فيما اعتبر البعض الآخر أن هذه التغريدة التشويقية دليل تمكن من فريق الوكالة، وقال ثامر الفرشوطي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال في اتحاد الغرف، "واس أهنيكم على التغريدة التي تحمل الكثير من التشويق والاحترافية بالرسائل الاتصالية وهذا دليل على فريق العمل المتمكن في إدارة حسابات التواصل الاجتماعي، الخروج عن المألوف من وكالة الأنباء ليس بالأمر السهل".
وتنوعت التوقعات بشأن الهدف من وراء التغريدة الغامضة، فمنهم من توقع أن تكون مقدمة لقرار بأن الدراسة لن تكون عن بعد في شهر رمضان، كما كان الوضع في رمضان الماضي بسبب جائحة كورونا.
التغريدة بعيد عن التأويلات تحتمل أمرين :— بدر الفارس 🇸🇦 (@B_F_33) March 30, 2022
1- أترك جوالك بمعنى ( الدراسة ليست عن بعد )
2-أترك جوالك بمعنى ( ماعاد يلزمك الجوال يكل مكان عشان توكلنا والتحصين يتم إلغائه)
بينما علق البعض على التغريدة بأنها إشارة إلى احتمالية صدور قرارات ملكية جديدة، وأن الهدف منها ترك الهاتف ومتابعة القنوات الإخبارية السعودية.
اترك جوالك وخلك عند التلفزيون— the Professor (@Li_xw3) March 30, 2022
شكل فيه #اوامر_ملكية#عن_بعد
وذهب البعض لتخمين إن التغريدة تعني احتمالية إلغاء التطبيقات المتعلقة بتطعيمات كورونا "توكلنا"، إلغاء شروط التحصين لدخول بعض الأماكن، خاصة مع رفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالحد من انتشار جائحة كورونا، مع تراجع معدل الإصابات وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس.
استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أنهى حياة الكثيرين لاتكن واحداً منهم.#اترك_جوالك#واس_عام https://t.co/oQimCXysgJ pic.twitter.com/o0Hhwmtw7J— واس العام (@SPAregions) March 30, 2022
وفي وقت لاحق بينت الوكالة سبب نشر هذه التغريدة الغامضة، إذ كشفت أنها ضمن حملة لمنع استخدام الهواتف أثناء قيادة السيارات التي تؤدي إلى كثير من الحوادث المرورية.
وشارك كذلك الحساب الرسمي للأمن العام السعودي في الحملة، ونشر تغريدة جاء فيها "تحذير: أثناء القيادة واستخدام الهاتف المحمول ستفقد ثلاثة أرباع تركيزك! #اترك_جوالك".