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تغريدة غامضة لوكالة الأنباء السعودية تثير جدلا واسعا

تغريدة غامضة لوكالة الأنباء السعودية تثير جدلا واسعا

نشرت وكالة الأنباء السعودية تغريدة غامضة مساء أمس أثارت الجدل والكثير من التساؤلات والتوقعات بين المتابعين لها في المملكة العربية السعودية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T07:44+0000

2022-03-31T07:44+0000

2022-03-31T07:44+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

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ومساء أمس نشرت الوكالة الرسمية "واس" عبر حسابها على "تويتر" تغريدة مبهمة قالت فيها "اترك جوالك"، دون توضيح سبب هذه التغريدة الغامضة.وأثارت التغريدة الكثير من التساؤلات بين المتابعين عن الهدف منها، بينما ذهب البعض لتوقع الهدف منها، فيما اعتبر البعض الآخر أن هذه التغريدة التشويقية دليل تمكن من فريق الوكالة، وقال ثامر الفرشوطي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال في اتحاد الغرف، "واس أهنيكم على التغريدة التي تحمل الكثير من التشويق والاحترافية بالرسائل الاتصالية وهذا دليل على فريق العمل المتمكن في إدارة حسابات التواصل الاجتماعي، الخروج عن المألوف من وكالة الأنباء ليس بالأمر السهل".وتنوعت التوقعات بشأن الهدف من وراء التغريدة الغامضة، فمنهم من توقع أن تكون مقدمة لقرار بأن الدراسة لن تكون عن بعد في شهر رمضان، كما كان الوضع في رمضان الماضي بسبب جائحة كورونا.بينما علق البعض على التغريدة بأنها إشارة إلى احتمالية صدور قرارات ملكية جديدة، وأن الهدف منها ترك الهاتف ومتابعة القنوات الإخبارية السعودية. وذهب البعض لتخمين إن التغريدة تعني احتمالية إلغاء التطبيقات المتعلقة بتطعيمات كورونا "توكلنا"، إلغاء شروط التحصين لدخول بعض الأماكن، خاصة مع رفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالحد من انتشار جائحة كورونا، مع تراجع معدل الإصابات وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس.وفي وقت لاحق بينت الوكالة سبب نشر هذه التغريدة الغامضة، إذ كشفت أنها ضمن حملة لمنع استخدام الهواتف أثناء قيادة السيارات التي تؤدي إلى كثير من الحوادث المرورية.وشارك كذلك الحساب الرسمي للأمن العام السعودي في الحملة، ونشر تغريدة جاء فيها "تحذير: أثناء القيادة واستخدام الهاتف المحمول ستفقد ثلاثة أرباع تركيزك! #اترك_جوالك".

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