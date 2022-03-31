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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ36-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060674757.html
تغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T04:42+0000
2022-03-31T04:42+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
القوات المسلحة الأوكرانية، منطقة زاباروجيه، أوكرانيا 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

04:42 GMT 31.03.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:39 GMT 31.03.2022
أعلن المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار أن القوات الأوكرانية تطلق النار على أرض لوغانسك 769 مرة وتستخدم 7751 وحدة ذخيرة في الفترة من 17 فبراير/شباط إلى 31 مارس/آذار.
وأشار المركز إلى وفاة 12 من السكان المدنيين وإصابة 15 آخرين نتيجة إطلاق القوات الأوكرانية خلال الفترة ذاتها.
05:17 GMT 31.03.2022
قديروف: تم تحرير ماريوبول بنسبة 90-95%
05:12 GMT 31.03.2022
زاخاروفا: الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة أوكرانيا فقط في توريد الأسلحة والمختبرات البيولوجية
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن البيت الأبيض، الذي أصبح ضامنًا لأمن أوكرانيا، سيتحمل واجب الحفاظ على السلام فيها، لكن الخطط الأمريكية تشمل فقط المختبرات البيولوجية وإمدادات الأسلحة.
وكتبت زاخاروفا على تلغرام: "بعد أن أصبح البيت الأبيض ضامنًا لأمن أوكرانيا، عليه أن يتولى واجب الحفاظ على السلام في هذا البلد. لكن هذا لم يتم تضمينه في خطط الديمقراطيين الليبراليين الأمريكيين. فقط توريد الأسلحة، فقط المختبرات البيولوجية، فقط "السيطرة على الأنظمة لزعزعة استقرار الوضع في أوراسيا".
05:02 GMT 31.03.2022
كييف تطلب من بولندا ودول البلطيق إغلاق الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
صرح السفير الأوكراني في بولندا أندريه ديشتشيتسيا أن أوكرانيا طلبت من بولندا إغلاق الحدود مع بيلاروسيا، وكذلك من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا - إغلاق الحدود مع روسيا وبيلاروسيا.
04:44 GMT 31.03.2022
البنتاغون يجلي سفنه الحربية من البحر الأسود بسبب العملية العسكرية الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" خروج السفن الحربية الأمريكية من البحر الأسود.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن جون كيربي، المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، صرح للصحفيين أن الولايات المتحدة الأمريكية سحبت سفنها الحربية من البحر الأسود.
وفعلت الولايات المتحدة ذلك بسبب الخوف من العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. وأوضح كيربي أن القيادة الأمريكية ارتأت ذلك عندما وجدت أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا لا مفر منها.
04:43 GMT 31.03.2022
دونيتسك: لن نسمح للقوات الأوكرانية المحاصرة في ماريوبول بالخروج
صرح المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين أنه لن يسمح لعناصر القوات الأوكرانية بالخروج من ماريوبول، مشيرا إلى أنهم رفضوا هذه الفرصة التي أتيحت لهم سابقا.
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