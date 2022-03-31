زاخاروفا: الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة أوكرانيا فقط في توريد الأسلحة والمختبرات البيولوجية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن البيت الأبيض، الذي أصبح ضامنًا لأمن أوكرانيا، سيتحمل واجب الحفاظ على السلام فيها، لكن الخطط الأمريكية تشمل فقط المختبرات البيولوجية وإمدادات الأسلحة.

وكتبت زاخاروفا على تلغرام: "بعد أن أصبح البيت الأبيض ضامنًا لأمن أوكرانيا، عليه أن يتولى واجب الحفاظ على السلام في هذا البلد. لكن هذا لم يتم تضمينه في خطط الديمقراطيين الليبراليين الأمريكيين. فقط توريد الأسلحة، فقط المختبرات البيولوجية، فقط "السيطرة على الأنظمة لزعزعة استقرار الوضع في أوراسيا".