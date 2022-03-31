https://arabic.sputniknews.com/20220331/جمهورية-أوسيتيا-الجنوبية-من-الضروري-الشروع-في-إجراءات-الوحدة-مع-أوسيتيا-الشمالية--1060680627.html
جمهورية أوسيتيا الجنوبية: من الضروري الشروع في إجراءات الوحدة مع أوسيتيا الشمالية
جمهورية أوسيتيا الجنوبية: من الضروري الشروع في إجراءات الوحدة مع أوسيتيا الشمالية
أكد رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف أن الجمهورية تعتزم أن تصبح جزءًا من روسيا، مؤكدا أنه من الضروري الشروع في إجراءات الوحدة مع أوسيتيا الشمالية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T08:14+0000
2022-03-31T08:14+0000
2022-03-31T08:14+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أوسيتيا الجنوبية
انضمام
روسيا
استفتاء
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وقال بيبيلوف على الهواء في قناة روسيا 24 التلفزيونية اليوم الخميس، "لدينا بالفعل ألانيا: كل من أوسيتيا الشمالية - ألانيا وأوسيتيا الجنوبية - ولاية ألانيا. هذه بالفعل ألانيا واحدة. عندما نكون بالفعل جزءًا من روسيا، هناك أيضا إجراءات مرتبطة بتوحيد الشطرين. اليوم، يمكن لأوسيتيا الجنوبية الدخول إلى الاتحاد الروسي كجزء من روسيا. وأعتقد أن توحيد أوسيتيا ضروري".ووفقا له، كجزء من روسيا، ستحصل الجمهورية على المزيد من الفرص للتنمية الاقتصادية. وبالتالي، فإن فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية ستزداد بشكل كبير "تعلمون جيدا أن البرنامج الذي تم تنفيذه اليوم هو برنامج استثماري يهدف إلى تطوير البنية التحتية والمرافق الاجتماعية. وحتى الآن، عملنا مع روسيا بشأن ميزانية برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات وهذا ما يقرب من 4 مليارات روبل ماليا".وأكد بيبيلوف أن جمهورية أوسيتيا الجنوبية تجري مشاورات مع روسيا حول مسألة إجراء استفتاء على الانضمام إليها، وقال "المهم أن المشاورات جارية بالفعل مع زملائنا الروس [حول مسألة إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا]. والإجراءات القانونية - يجب أولاً أن تستند إلى القانون الدولي. هناك أساس لهذا. أوسيتيا الجنوبية دولة مستقلة ويمكنها اتخاذ القرارات، التي تعتبرها حيوية لنفسها. هذا القرار حيوي في الواقع لشعب أوسيتيا الجنوبية".هذا ولم تعلق موسكو على مقترح أوسيتيا الجنوبية بشأن تنظيم استفتاء من أجل الانضمام إلى قوام روسيا الاتحادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/جمهورية-أوسيتيا-الجنوبية-ستتخذ-خطوات-قانونية-للانضمام-إلى-روسيا--1060664541.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أوسيتيا الجنوبية, انضمام, روسيا, استفتاء
جمهورية أوسيتيا الجنوبية: من الضروري الشروع في إجراءات الوحدة مع أوسيتيا الشمالية
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أكد رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف أن الجمهورية تعتزم أن تصبح جزءًا من روسيا، مؤكدا أنه من الضروري الشروع في إجراءات الوحدة مع أوسيتيا الشمالية.
وقال بيبيلوف على الهواء في قناة روسيا 24 التلفزيونية اليوم الخميس، "لدينا بالفعل ألانيا: كل من أوسيتيا الشمالية - ألانيا وأوسيتيا الجنوبية - ولاية ألانيا. هذه بالفعل ألانيا واحدة. عندما نكون بالفعل جزءًا من روسيا، هناك أيضا إجراءات مرتبطة بتوحيد الشطرين. اليوم، يمكن لأوسيتيا الجنوبية الدخول إلى الاتحاد الروسي كجزء من روسيا. وأعتقد أن توحيد أوسيتيا ضروري".
وأشار إلى أن الانضمام إلى روسيا سيعزز بشكل كبير أمن الجمهورية التي تلعب دورا مهمًا للمجتمع، قائلا "ينص الدستور الجديد لروسيا على أن روسيا لن تتنازل بأي حال من الأحوال عن الأراضي الموجودة فيها لأي كان. وهذا يزيد بشكل كبير من أمن سكان جمهورية أوسيتيا الجنوبية".
ووفقا له، كجزء من روسيا، ستحصل الجمهورية على المزيد من الفرص للتنمية الاقتصادية. وبالتالي، فإن فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية ستزداد بشكل كبير "تعلمون جيدا أن البرنامج الذي تم تنفيذه اليوم هو برنامج استثماري يهدف إلى تطوير البنية التحتية والمرافق الاجتماعية. وحتى الآن، عملنا مع روسيا بشأن ميزانية برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات وهذا ما يقرب من 4 مليارات روبل ماليا".
وأكد بيبيلوف أن جمهورية أوسيتيا الجنوبية تجري مشاورات مع روسيا حول مسألة إجراء استفتاء على الانضمام إليها، وقال "المهم أن المشاورات جارية بالفعل مع زملائنا الروس [حول مسألة إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا]. والإجراءات القانونية - يجب أولاً أن تستند إلى القانون الدولي. هناك أساس لهذا. أوسيتيا الجنوبية دولة مستقلة ويمكنها اتخاذ القرارات، التي تعتبرها حيوية لنفسها. هذا القرار حيوي في الواقع لشعب أوسيتيا الجنوبية".
هذا ولم تعلق موسكو على مقترح أوسيتيا الجنوبية بشأن تنظيم استفتاء من أجل الانضمام إلى قوام روسيا الاتحادية.