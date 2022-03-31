https://arabic.sputniknews.com/20220331/حركة-الجهاد-الإسلامي-في-فلسطين-تأمر-سرايا-القدس-بالاستنفار-العام-بعد-اقتحام-مخيم-جنين-1060681975.html
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تأمر "سرايا القدس" بالاستنفار العام بعد اقتحام مخيم جنين
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تأمر "سرايا القدس" بالاستنفار العام بعد اقتحام مخيم جنين
أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، بيانًا دعت فيه مقاتلي الحركة "سرايا القدس" إلى الاستنفار العام في كافة أماكن تواجدهم، بعد اقتحام مخيم جنين... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T09:06+0000
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أخبار فلسطين اليوم
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وقال أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة، في تصريح صحفي: "على ضوء اقتحام مخيم جنين من قبل جيش العدو الصهيوني يعلن الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي الاستنفار العام لسرايا القدس في كافة أماكن تواجدهم".يأتي ذلك بعدما قتل 3 فلسطينيين، وأصيب آخريون، في أعقاب اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، شمالي الضفة الغربية، واندلاع مواجهات عنيفة بين الجانبين.وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن "اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت في المدينة والمخيم مع قوات الاحتلال الإسرائيلي".من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة طفيفة لأحد الجنود خلال عملية اقتحام لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، فيما قال موقع "والا" الإسرائيلي، إن الجيش نفذ عملية واسعة غير اعتيادية، شملت اعتقالات وتفتيش وجمع معلومات استخبارية في أنحاء الضفة الغربية.كما أعلن الجبش الإسرائيلي مقتل شاب فلسطيني، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه، بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "غوش عتصيون"، جنوبي الضفة الغربية، أدت إلى إصابة مستوطن آخر بجروح متوسطة".وكانت إسرائيل أعلنت الثلاثاء الماضي، مقتل خمسة أشخاص، في هجمات بالسلاح الناري في مدينة بني براك القريبة من العاصمة الإسرائيلية تل أبيب وفي بلدة رمات غان المجاورة، حيث أطلق المهاجم النار على مواطنين في شارع هشنايم في بني براك قبل أن ينتقل إلى شارع هرتسل ويطلق النار على مواطنين آخرين.كما قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون مساء الاثنين الماضي، في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل خلال عملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية قتلا لاحقا برصاص الشرطة الإسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/مقتل-3-فلسطينيين-وإصابة-آخرين-خلال-عملية-اقتحام-مخيم-جنين-شمالي-الضفة-الغربية-1060676142.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تأمر "سرايا القدس" بالاستنفار العام بعد اقتحام مخيم جنين
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أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، بيانًا دعت فيه مقاتلي الحركة "سرايا القدس" إلى الاستنفار العام في كافة أماكن تواجدهم، بعد اقتحام مخيم جنين من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقال أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة، في تصريح صحفي
: "على ضوء اقتحام مخيم جنين من قبل جيش العدو الصهيوني يعلن الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي الاستنفار العام لسرايا القدس في كافة أماكن تواجدهم".
يأتي ذلك بعدما قتل 3 فلسطينيين، وأصيب آخريون
، في أعقاب اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، شمالي الضفة الغربية، واندلاع مواجهات عنيفة بين الجانبين.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية
بأن "اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت في المدينة والمخيم مع قوات الاحتلال الإسرائيلي".
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة طفيفة لأحد الجنود خلال عملية اقتحام لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، فيما قال موقع "والا" الإسرائيلي، إن الجيش نفذ عملية واسعة غير اعتيادية، شملت اعتقالات وتفتيش وجمع معلومات استخبارية في أنحاء الضفة الغربية.
كما أعلن الجبش الإسرائيلي مقتل شاب فلسطيني، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه، بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "غوش عتصيون"، جنوبي الضفة الغربية، أدت إلى إصابة مستوطن آخر بجروح متوسطة".
وكانت إسرائيل أعلنت الثلاثاء الماضي، مقتل خمسة أشخاص
، في هجمات بالسلاح الناري في مدينة بني براك القريبة من العاصمة الإسرائيلية تل أبيب وفي بلدة رمات غان المجاورة، حيث أطلق المهاجم النار على مواطنين في شارع هشنايم في بني براك قبل أن ينتقل إلى شارع هرتسل ويطلق النار على مواطنين آخرين.
كما قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون
مساء الاثنين الماضي، في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل خلال عملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية قتلا لاحقا برصاص الشرطة الإسرائيلية.