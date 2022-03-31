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حيوان موظ يدافع عن فتاة في مواجهة كلاب شرسة... فيديو
حيوان موظ يدافع عن فتاة في مواجهة كلاب شرسة... فيديو
تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شجاعة حيوان موظ في مواجهة كلاب شرسة حاصرت فتاة وهي داخل منزلها. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
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ويظهر الفيديو مجموعة كلاب كادت تهاجم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما وهي بصدد الخروج من منزلها، ما أجبرها على العودة إلى داخل المنزل وإغلاق الباب لحماية نفسها من الكلاب التي تنتظرها بالخارج.راحت الكلاب تنبح باتجاه الباب الذي تقف وراءه الفتاة، ولم تفلح محاولاتها في إبعادها عن طريق صياحها من داخل المنزل، ولم تأت النجدة إلا من حيوان موظ حضر مندفعا باتجاه الكلاب، التي فرت بمجرد رؤيته.
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حيوان موظ يدافع عن فتاة في مواجهة كلاب شرسة... فيديو

08:15 GMT 31.03.2022
© Sputnik . Sergey Kuznetsov / الذهاب إلى بنك الصورموظ
موظ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . Sergey Kuznetsov
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تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شجاعة حيوان موظ في مواجهة كلاب شرسة حاصرت فتاة وهي داخل منزلها.
ويظهر الفيديو مجموعة كلاب كادت تهاجم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما وهي بصدد الخروج من منزلها، ما أجبرها على العودة إلى داخل المنزل وإغلاق الباب لحماية نفسها من الكلاب التي تنتظرها بالخارج.
راحت الكلاب تنبح باتجاه الباب الذي تقف وراءه الفتاة، ولم تفلح محاولاتها في إبعادها عن طريق صياحها من داخل المنزل، ولم تأت النجدة إلا من حيوان موظ حضر مندفعا باتجاه الكلاب، التي فرت بمجرد رؤيته.
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