https://arabic.sputniknews.com/20220331/حيوان-موظ-يدافع-عن-فتاة-في-مواجهة-كلاب-شرسة-فيديو-1060680837.html
حيوان موظ يدافع عن فتاة في مواجهة كلاب شرسة... فيديو
حيوان موظ يدافع عن فتاة في مواجهة كلاب شرسة... فيديو
تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شجاعة حيوان موظ في مواجهة كلاب شرسة حاصرت فتاة وهي داخل منزلها. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T08:15+0000
2022-03-31T08:15+0000
2022-03-31T08:15+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو مجموعة كلاب كادت تهاجم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما وهي بصدد الخروج من منزلها، ما أجبرها على العودة إلى داخل المنزل وإغلاق الباب لحماية نفسها من الكلاب التي تنتظرها بالخارج.راحت الكلاب تنبح باتجاه الباب الذي تقف وراءه الفتاة، ولم تفلح محاولاتها في إبعادها عن طريق صياحها من داخل المنزل، ولم تأت النجدة إلا من حيوان موظ حضر مندفعا باتجاه الكلاب، التي فرت بمجرد رؤيته.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
حيوان موظ يدافع عن فتاة في مواجهة كلاب شرسة... فيديو
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تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شجاعة حيوان موظ في مواجهة كلاب شرسة حاصرت فتاة وهي داخل منزلها.
ويظهر الفيديو مجموعة كلاب كادت تهاجم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما وهي بصدد الخروج من منزلها، ما أجبرها على العودة إلى داخل المنزل وإغلاق الباب لحماية نفسها من الكلاب التي تنتظرها بالخارج.
راحت الكلاب تنبح باتجاه الباب الذي تقف وراءه الفتاة، ولم تفلح محاولاتها في إبعادها عن طريق صياحها من داخل المنزل، ولم تأت النجدة إلا من حيوان موظ حضر مندفعا باتجاه الكلاب، التي فرت بمجرد رؤيته.