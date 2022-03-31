https://arabic.sputniknews.com/20220331/خبير-استراتيجي-فرنسي-يحدد-أسباب--ضعف-أوروبا-أمام-روسيا-1060683429.html
خبير استراتيجي فرنسي يحدد أسباب ضعف أوروبا أمام روسيا
خبير استراتيجي فرنسي يحدد أسباب ضعف أوروبا أمام روسيا
خلص الخبير الاستراتيجي الفرنسي بيير سيرفين إلى استنتاج أن ما من بلد أوروبي يستطيع التغلب على روسيا، ولا تقدر الدول الأوروبية مجتمعة على ذلك. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T09:39+0000
2022-03-31T09:39+0000
2022-03-31T09:39+0000
رصد عسكري
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وتعود أسباب ضعف أوروبا العسكري أمام روسيا إلى اعتمادها على حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، للحفاظ على أمنها. وصرح الخبير لمجلة " دير شبيغل" الألمانية:وحسب الخبير فإن الجيش الفرنسي هو أقوى الجيوش الأوروبية اليوم، ولكنه ليس قادرا على كسب الحرب بسبب قلة كمية أسلحته.ولا يدعو الخبير الفرنسي أوروبا إلى التخلي عن الناتو، بل يناشدها تقويته من خلال زيادة الميزانيات العسكرية للدول الأعضاء. وبالنسبة لفرنسا سيعني هذا رفع سن التقاعد وخفض الإعانات الاجتماعية، ولكن هذا ضروري إذ يبلغ ثمن الصاروخ الجوّال (كروز) مئات آلاف اليوروهات بينما تحتاج الحرب إلى العديد من الصواريخ.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
خبير استراتيجي فرنسي يحدد أسباب ضعف أوروبا أمام روسيا
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خلص الخبير الاستراتيجي الفرنسي بيير سيرفين إلى استنتاج أن ما من بلد أوروبي يستطيع التغلب على روسيا، ولا تقدر الدول الأوروبية مجتمعة على ذلك.
وتعود أسباب ضعف أوروبا العسكري أمام روسيا إلى اعتمادها على حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، للحفاظ على أمنها. وصرح
الخبير لمجلة " دير شبيغل" الألمانية:
المشكلة هي أن الأوروبيين تعرضوا على مدى عشرات السنين للضغوط لجهة إضعافهم عسكريًا لكي يعتمدوا على حلف شمال الأطلسي وحده، أي على الأمريكيين.
وحسب الخبير فإن الجيش الفرنسي هو أقوى الجيوش الأوروبية اليوم، ولكنه ليس قادرا على كسب الحرب بسبب قلة كمية أسلحته.
ولا يدعو الخبير الفرنسي أوروبا إلى التخلي عن الناتو، بل يناشدها تقويته من خلال زيادة الميزانيات العسكرية للدول الأعضاء. وبالنسبة لفرنسا سيعني هذا رفع سن التقاعد وخفض الإعانات الاجتماعية، ولكن هذا ضروري إذ يبلغ ثمن الصاروخ الجوّال (كروز) مئات آلاف اليوروهات بينما تحتاج الحرب إلى العديد من الصواريخ.