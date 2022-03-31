https://arabic.sputniknews.com/20220331/خبير-ماريوبول-مفتاح-الشرق-الأوكراني-وتحريرها-يشكل-أهمية-كبرى-للأمن-القومي-الروسي-1060695666.html

خبير: ماريوبول مفتاح الشرق الأوكراني وتحريرها يشكل أهمية كبرى للأمن القومي الروسي

خبير: ماريوبول مفتاح الشرق الأوكراني وتحريرها يشكل أهمية كبرى للأمن القومي الروسي

قال الخبير السياسي والاستراتيجي، علاء الأصفري، إن تحرير مدينة ماريوبول الاستراتيجية يشكل أهمية كبرى للأمن القومي الروسي، كما أنها تشكل المفتاح للشرق الأوكراني. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T13:31+0000

2022-03-31T13:31+0000

2022-03-31T13:31+0000

روسيا

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وأكد الأصفري، في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن روسيا لا تتعجل دخول المدن حتى تتجنب سقوط مدنيين، مشيرا إلى أن "غالبية الأوكرانيين ضد هذه الحرب، إلا أن الرئيس الأوكراني لا يهتم بمصالح بلده ويتبع أمريكا وهو من أوصل بلاده لهذه النتيجة".وحول إمكانية استخدام نظام كييف أسلحة بيولوجية ضد سكان دونباس وروسيا، لفت إلى أن "ذلك يعتمد على القرار الأمريكي، الذي يسيطر كييف، معربا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تجرؤ على أن يكون هناك تصعيد لهذه الحرب، حيث تعتبر روسيا أن هذه الحرب هي قضية وجودية ولن تسمح بأن يكون هناك تهديد على بعد أمتار من حدودها"، على حد قوله.وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أكد أن قادة البنتاغون وشركات أمريكية شاركوا في صنع أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن نظام كييف يدرس بجدية إمكانية استخدام أسلحة بيولوجية ضد سكان دونباس وروسيا.و أوضح كوناشينكوف أن الجهات الضالعة في تنفيذ هذه الجرائم، "هم رؤساء الإدارات والموظفون في وزارة الدفاع الأمريكية، وكذلك شركات المقاولات الرئيسية".وأعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، اليوم الخميس، عن تحرير مدينة ماريوبول بشكل شبه كامل، لتعود الحياة إلى طبيعتها في المدينة.ونشر قاديروف، على صفحته على "تلغرام"، منشورا جاء فيه: "ماريوبول قد تحررت بالفعل بنسبة 90-95 في المائة من النازيين والشياطيين الناطقين بالشيشانية. تعود الحياة تدريجياً إلى أراضي المدينة الخالية منهم. ينزل الناس إلى الشوارع من ملاجئهم، متعبين من قصف الانفجارات والجوع. بل إن البعض يقودون سياراتهم، وهناك أيضًا من غيروا رأيهم بشأن الذهاب إلى روستوف وعادوا إلى ماريوبول بوسائل النقل الخاصة".

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