https://arabic.sputniknews.com/20220331/خروج-جنود-أوكرانيين-من-سيارة-إسعاف-لحظة-تغطية-مراسل-الجزيرة-للأحداث-في-مدينة-إربين-فيديو-1060690585.html
خروج جنود أوكرانيين من سيارة إسعاف لحظة تغطية مراسل الجزيرة للأحداث في مدينة إربين... فيديو
خروج جنود أوكرانيين من سيارة إسعاف لحظة تغطية مراسل الجزيرة للأحداث في مدينة إربين... فيديو
أظهر تقرير إعلامي استخدام أفراد الجيش الأوكراني لسيارات الإسعاف في منطقة إربين. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T11:55+0000
2022-03-31T11:55+0000
2022-03-31T11:55+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وخلال بث مباشر أظهر مراسل قناة الجزيرة لحظة خروج جنود أوكرانيين من سيارة الإسعاف في منطقة إربين الخاضعة لسيطرة قوات الأمن الأوكرانية.هذا وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أكد بهذا الصدد، أن العملية تهدف كذلك إلى نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على الكتائب النازية هناك.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
خروج جنود أوكرانيين من سيارة إسعاف لحظة تغطية مراسل الجزيرة للأحداث في مدينة إربين... فيديو
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أظهر تقرير إعلامي استخدام أفراد الجيش الأوكراني لسيارات الإسعاف في منطقة إربين.
وخلال بث مباشر أظهر مراسل قناة الجزيرة لحظة خروج جنود أوكرانيين من سيارة الإسعاف في منطقة إربين الخاضعة لسيطرة قوات الأمن الأوكرانية.
هذا وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أكد بهذا الصدد، أن العملية تهدف كذلك إلى نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على الكتائب النازية هناك.