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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/خروج-جنود-أوكرانيين-من-سيارة-إسعاف-لحظة-تغطية-مراسل-الجزيرة-للأحداث-في-مدينة-إربين-فيديو-1060690585.html
خروج جنود أوكرانيين من سيارة إسعاف لحظة تغطية مراسل الجزيرة للأحداث في مدينة إربين... فيديو
خروج جنود أوكرانيين من سيارة إسعاف لحظة تغطية مراسل الجزيرة للأحداث في مدينة إربين... فيديو
أظهر تقرير إعلامي استخدام أفراد الجيش الأوكراني لسيارات الإسعاف في منطقة إربين. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T11:55+0000
2022-03-31T11:55+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وخلال بث مباشر أظهر مراسل قناة الجزيرة لحظة خروج جنود أوكرانيين من سيارة الإسعاف في منطقة إربين الخاضعة لسيطرة قوات الأمن الأوكرانية.هذا وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أكد بهذا الصدد، أن العملية تهدف كذلك إلى نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على الكتائب النازية هناك.
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أخبار أوكرانيا

خروج جنود أوكرانيين من سيارة إسعاف لحظة تغطية مراسل الجزيرة للأحداث في مدينة إربين... فيديو

11:55 GMT 31.03.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OFقوات الجيش الأوكراني في منطقة خاركوف، أوكرانيا 3 مارس 2022
قوات الجيش الأوكراني في منطقة خاركوف، أوكرانيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OF
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أظهر تقرير إعلامي استخدام أفراد الجيش الأوكراني لسيارات الإسعاف في منطقة إربين.
وخلال بث مباشر أظهر مراسل قناة الجزيرة لحظة خروج جنود أوكرانيين من سيارة الإسعاف في منطقة إربين الخاضعة لسيطرة قوات الأمن الأوكرانية.
هذا وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أكد بهذا الصدد، أن العملية تهدف كذلك إلى نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على الكتائب النازية هناك.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:43 GMT
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