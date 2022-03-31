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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220331/دراغي-يعلن-رد-بوتين-على-سؤال-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1060690835.html
دراغي يعلن رد بوتين على سؤال بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا
دراغي يعلن رد بوتين على سؤال بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا
أعلن رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراغي، تفاصيل اتصال هاتفي جري بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الثلاثين من مارس/آذار 2022. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T12:02+0000
2022-03-31T12:02+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن دراغي كشف لأعضاء في رابطة الصحافة الأجنبية أنه أعرب للرئيس بوتين عن اعتقاده بأن من الضروري أن يلبي (بوتين) طلب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، فيلتقيه من أجل حل مشاكل أساسية. وكان جواب بوتين "أن الوقت لم يحن بعد".ووجه دراغي سؤالا آخر بشأن ما إذا كانت هناك نية لوقف إطلاق النار. وكان رد بوتين "أن الظروف لم تتهيأ بعد".وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 بهدف حماية الناس من نظام الحكم الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام، حسب الرئيس بوتين.
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دراغي يعلن رد بوتين على سؤال بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

12:02 GMT 31.03.2022
© Sputnik . Aleksei Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . Aleksei Vitvitsky
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أعلن رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراغي، تفاصيل اتصال هاتفي جري بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الثلاثين من مارس/آذار 2022.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن دراغي كشف لأعضاء في رابطة الصحافة الأجنبية أنه أعرب للرئيس بوتين عن اعتقاده بأن من الضروري أن يلبي (بوتين) طلب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، فيلتقيه من أجل حل مشاكل أساسية. وكان جواب بوتين "أن الوقت لم يحن بعد".
ووجه دراغي سؤالا آخر بشأن ما إذا كانت هناك نية لوقف إطلاق النار. وكان رد بوتين "أن الظروف لم تتهيأ بعد".
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 بهدف حماية الناس من نظام الحكم الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام، حسب الرئيس بوتين.
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