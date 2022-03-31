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دول "البريكس" تبني نظاما ماليا جديدا
دول "البريكس" تبني نظاما ماليا جديدا
صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موروس إن دول "البريكس" وبنيتها المالية الناشئة ستكون مشاركا مهما في العالم الناشئ، ولن يتم استخدام النظام الجديد كأداة... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T05:43+0000
2022-03-31T05:43+0000
اقتصاد
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جاءت تصريحات الرئيس الفنزويلي في مقابلة مع إذاعة VTV الحكومية، وأضاف الرئيس قائلا: "خمس دول نامية بدأت في بناء بنية للتعاون المالي والاقتصادي والتجاري والسياسي وتسعى جاهدة لتصبح واحدة من الجهات الفاعلة الرئيسية في العالم الناشئ. البريكس هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتقوم بتنفيذ مبادرة مهمة لإعادة تشكيل نظام مالي جديد، تكوين نظام نقدي جديد يفتح الأبواب لجميع دول العالم، نظام مالي جديد لا يستخدم الخدمات المصرفية الدولية كأداة سياسية".وبحسب تصريحات مادورو، فإن فنزويلا تعافت بعد فصل نظامها المالي عن خدمة الرسائل المصرفية الغربية SWIFT، وهي سعيدة بهذا ولن تعود، وكانت هذه العقوبات مدفوعة باعتبارات أيديولوجية ومحاولة لتغيير السلطة في البلاد.يذكر أنه في وقت سابق، فرضت عدد من الدول الغربية عقوبات جديدة على روسيا بسبب أوكرانيا. وفي أوائل شهر مارس، قرر الاتحاد الأوروبي فصل سبعة بنوك روسية عن نظام SWIFT: وهي بنوك VTB وRossiya وOtkritie وNovikombank وPromsvyazbank وSovcombank والمؤسسة الحكومية VEB.RF.
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اقتصاد

دول "البريكس" تبني نظاما ماليا جديدا

05:43 GMT 31.03.2022
© Sputnikاعلام الدول الـ5 المكونة لمجموعة بريكس
اعلام الدول الـ5 المكونة لمجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
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صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موروس إن دول "البريكس" وبنيتها المالية الناشئة ستكون مشاركا مهما في العالم الناشئ، ولن يتم استخدام النظام الجديد كأداة سياسية ضد الدول في طريقة استخدام الدولار.
جاءت تصريحات الرئيس الفنزويلي في مقابلة مع إذاعة VTV الحكومية، وأضاف الرئيس قائلا: "خمس دول نامية بدأت في بناء بنية للتعاون المالي والاقتصادي والتجاري والسياسي وتسعى جاهدة لتصبح واحدة من الجهات الفاعلة الرئيسية في العالم الناشئ. البريكس هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتقوم بتنفيذ مبادرة مهمة لإعادة تشكيل نظام مالي جديد، تكوين نظام نقدي جديد يفتح الأبواب لجميع دول العالم، نظام مالي جديد لا يستخدم الخدمات المصرفية الدولية كأداة سياسية".
وبحسب تصريحات مادورو، فإن فنزويلا تعافت بعد فصل نظامها المالي عن خدمة الرسائل المصرفية الغربية SWIFT، وهي سعيدة بهذا ولن تعود، وكانت هذه العقوبات مدفوعة باعتبارات أيديولوجية ومحاولة لتغيير السلطة في البلاد.

وأضاف مادورو: "فنزويلا ممنوعة من استخدام الدولار. العملات الأجنبية لا يمكن استخدامها في ابتزاز جيوسياسي أو سياسي! يجب أن تكون عملة مستقرة يمكنها تحمل أي ظروف من الصراع العالمي، مهما كانت، ويجب احترامها. وأن تتمتع جميع دول العالم تجاهها بفرص متساوية. يجب أن يكون نظاما موحدا جديدا".

يذكر أنه في وقت سابق، فرضت عدد من الدول الغربية عقوبات جديدة على روسيا بسبب أوكرانيا. وفي أوائل شهر مارس، قرر الاتحاد الأوروبي فصل سبعة بنوك روسية عن نظام SWIFT: وهي بنوك VTB وRossiya وOtkritie وNovikombank وPromsvyazbank وSovcombank والمؤسسة الحكومية VEB.RF.
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