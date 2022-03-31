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https://arabic.sputniknews.com/20220331/رئيس-الفيفا-كأس-العالم-قطر-2022-ستكون-البطولة-الأعظم-على-الإطلاق-1060683076.html
رئيس الفيفا: كأس العالم "قطر 2022" ستكون البطولة الأعظم على الإطلاق
رئيس الفيفا: كأس العالم "قطر 2022" ستكون البطولة الأعظم على الإطلاق
قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه يعتقد أن بطولة كأس العالم "قطر 2022" ستكون البطولة الأعظم على الإطلاق. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T09:38+0000
2022-03-31T09:38+0000
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
أخبار قطر اليوم
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جاء ذلك خلال فعاليات "كونغرس فيفا 72" في الدوحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية في سلسلة تدوينات على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس.وأوضح إنفانتينو: "هناك ٣ أعضاء معلقين من الفيفا لكن، سوف يتواجدون اليوم معنا في مكان يجمع العالم بكامله".وتابع: "الأسرة الكروية موحدة هنا رغم بعض الاختلافات"، مضيفا: "لكننا موجودون هنا".وتستعد قطر لحفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، الذي من المقرر إقامته في الدوحة، غدا الجمعة.يذكر أن البطولة العالمية ستقام في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/آلية-سحب-قرعة-كأس-العالم-قطر-2022-1060679454.html
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رياضة, بطولة كأس العالم 2022, أخبار قطر اليوم

رئيس الفيفا: كأس العالم "قطر 2022" ستكون البطولة الأعظم على الإطلاق

09:38 GMT 31.03.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI رئيس "فيفا" جاني إنفانتينيو ، 20 أبريل 2021
 رئيس فيفا جاني إنفانتينيو ، 20 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه يعتقد أن بطولة كأس العالم "قطر 2022" ستكون البطولة الأعظم على الإطلاق.
جاء ذلك خلال فعاليات "كونغرس فيفا 72" في الدوحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية في سلسلة تدوينات على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس.
وأوضح إنفانتينو: "هناك ٣ أعضاء معلقين من الفيفا لكن، سوف يتواجدون اليوم معنا في مكان يجمع العالم بكامله".
وتابع: "الأسرة الكروية موحدة هنا رغم بعض الاختلافات"، مضيفا: "لكننا موجودون هنا".
ملعب البيت، ضمن ملاعب قطر في كأس العالم 2022 بسعة 60 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
آلية سحب قرعة كأس العالم "قطر 2022"
08:02 GMT
وتستعد قطر لحفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، الذي من المقرر إقامته في الدوحة، غدا الجمعة.
يذكر أن البطولة العالمية ستقام في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول.
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