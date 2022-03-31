https://arabic.sputniknews.com/20220331/رئيس-جنوب-إفريقيا-يدلي-غدا-الجمعة-بشهادته-حول-الاضطرابات-بالبلاد-في-يوليو-الماضي-1060684449.html

رئيس جنوب إفريقيا يدلي غدا الجمعة بشهادته حول الاضطرابات بالبلاد في يوليو الماضي

رئيس جنوب إفريقيا يدلي غدا الجمعة بشهادته حول الاضطرابات بالبلاد في يوليو الماضي

أعلنت لجنة حقوق الإنسان الأفريقية، أن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، سيدلي، غدا الجمعة، بشهادته في جلسة التحقيق الوطنية، حول اضطرابات تموز/يوليو الماضي،... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T10:06+0000

2022-03-31T10:06+0000

2022-03-31T10:06+0000

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1d/1057445473_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_237e0595aaef054b3c5d2d4803279862.jpg

جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقالت اللجنة، في بيان، اليوم الخميس، "إن الرئيس يدلي بشهادته، خلال مثوله غدا الجمعة، أمام جلسات الاستماع فيما يتعلق بمسؤوليته كرئيس للبلاد".وبدأت اللجنة جلسات التحقيق، حول مسببات الاضطرابات، التي شهدتها البلاد العام الماضي، وتأثيرها على حقوق الإنسان.محاكمة الرئيس السابق، جاكوب زوما، ستبدأ، في 11 أبريل/ نيسان القادم؛ حيث يواجه 12 تهمة احتيال، وتهمتي فساد، وتهمة واحدة خاصة بالابتزاز وغسيل الأموال.وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول، قضت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا بعودة زوما إلى السجن، لقضاء باقي فترة عقوبة السجن المقدرة بـ 15 شهرًا، لإدانته بازدراء المحكمة.وجاء ذلك، بعدما أعلنت السلطات، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أن زوما سيقضي المدة المتبقية من العقوبة في مؤسسة إصلاحية، نظرا لظروفه الصحية.وسلم رئيس جنوب إفريقيا السابق نفسه للسلطات المحلية، في يوليو/ تموز الماضي، لقضاء فترة عقوبة الـ 15 شهرًا.كما يواجه زوما اتهامات بتلقي رشوة قبل رئاسته للبلاد (تولى منصب نائب الرئيس بين عامي 1999 و2005)، من صفقة تسلح بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار، لشراء مقاتلات حربية ومعدات عسكرية من خمس شركات أوروبية، بينها "تاليس" الفرنسية العملاقة للصناعات الدفاعية.واندلعت احتجاجات على سجن زوما في مسقط رأسه بإقليم "كوازولو – ناتال"؛ ويعتبر زوما أول رئيس جنوب أفريقي يواجه السجن، بعد حكمه البلاد لنحو تسع سنوات.

https://arabic.sputniknews.com/20220317/رئيس-جنوب-إفريقيا-كان-من-الممكن-تجنب-الحرب-في-أوكرانيا-لو-استمع-الناتو-لتحذيرات-قادته-1060023642.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن