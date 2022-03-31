https://arabic.sputniknews.com/20220331/رئيس-نادي-الزمالك-المصري-يثير-سخرية-واسعة-بقوله-إن-مدرب-الأهلي-من-الجن-1060710116.html
رئيس نادي الزمالك المصري يثير سخرية واسعة بقوله إن مدرب الأهلي من "الجن"
رئيس نادي الزمالك المصري يثير سخرية واسعة بقوله إن مدرب الأهلي من "الجن"
أثار رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور تفاعلا واسعا، بعدما صرح بأنه رفض التعاقد مع المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني و"الجن" الذي يعمل معه. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
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رياضة
أخبار الزمالك اليوم
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وقال منصور في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بمقر نادي الزمالك، إن موسيماني عرض خدماته لتدريب الفريق الأبيض منذ شهر واحد فقط.وأضاف: "أقسم بالله أن زوجة موسيماني ووكيلة أعماله تواصلت مع نجلي أمير مرتضى المشرف على الكرة وعرضت رحيله للزمالك الشهر الماضي".وتابع: "رفضت تماماً الفكرة، أنا لا أتعامل مع مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب ولكن تقديرا لجماهير الأهلي، لن أقوم بهذه الخطوة".وقد أثار هذا التصريح سخرية الكثيريين من مشجعي الكرة ونشطاء مواقع التواصل في مصر.وتعليقا على تصريحات مرتضى، تساءل أحد النشطاء "واتحول لجن لما جاء الأهلي ولا هو مولود كده".وقال آخر "والنبي أنت مسخرة وحشنا الضحك بتاعك والله بالرغم إني زملكاوي بس الصراحة أنت أحسن من برنامج أديني عقلك".فيما طالب شخص ثالث بالكشف على قواه العقيلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/مرتضى-منصور-يكشف-عن-أحد-ضحايا-برنامج-رامز-جلال-في-رمضان-2022-1059897267.html
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رياضة, أخبار الزمالك اليوم, نادي الأهلي
رئيس نادي الزمالك المصري يثير سخرية واسعة بقوله إن مدرب الأهلي من "الجن"
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أثار رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور تفاعلا واسعا، بعدما صرح بأنه رفض التعاقد مع المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني و"الجن" الذي يعمل معه.
وقال منصور في مؤتمر صحفي
عقده اليوم الأحد بمقر نادي الزمالك، إن موسيماني عرض خدماته لتدريب الفريق الأبيض منذ شهر واحد فقط.
وأضاف: "أقسم بالله أن زوجة موسيماني ووكيلة أعماله تواصلت مع نجلي أمير مرتضى المشرف على الكرة وعرضت رحيله للزمالك الشهر الماضي".
وتابع: "رفضت تماماً الفكرة، أنا لا أتعامل مع مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب ولكن تقديرا لجماهير الأهلي، لن أقوم بهذه الخطوة".
وأردف: "رفضت التعاقد مع موسيماني و(الجن) الذي يعمل معه ولن أتحدث أكثر من ذلك".
وقد أثار هذا التصريح سخرية الكثيريين من مشجعي الكرة ونشطاء مواقع التواصل في مصر.
وتعليقا على تصريحات مرتضى، تساءل أحد النشطاء "واتحول لجن لما جاء الأهلي ولا هو مولود كده".
وقال آخر "والنبي أنت مسخرة وحشنا الضحك بتاعك والله بالرغم إني زملكاوي بس الصراحة أنت أحسن من برنامج أديني عقلك".
فيما طالب شخص ثالث بالكشف على قواه العقيلة.