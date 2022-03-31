https://arabic.sputniknews.com/20220331/رامز-موفي-ستار-فان-دام-وتمساح-في-إعلان-برنامج-رامز-جلال-للمقالب-في-رمضان-2022-فيديو-1060700348.html
"رامز موفي ستار"... فان دام وتمساح في إعلان برنامج رامز جلال للمقالب في رمضان 2022... فيديو
"رامز موفي ستار"... فان دام وتمساح في إعلان برنامج رامز جلال للمقالب في رمضان 2022... فيديو
طرح رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، الإعلان الترويجي لبرنامج الفنان المصري، رامز جلال، للمقالب... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T14:48+0000
2022-03-31T14:48+0000
2022-03-31T14:48+0000
تركي آل الشيخ
رمضان
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060460406_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_992bd6a3eab57794a0b3d7fa4a1daf2b.jpg
وأشار آل الشيخ في تغريدة له عبر "تويتر"، والتي أرفق معها إعلان "رامز موفي ستار"، إلى أنه تم تصويره في السعودية للعام الثاني على التوالي، وهو برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية.ويكشف إعلان "رامز موفي ستار" عن العديد من الفنانين الذين وقعوا ضحايا له، من بينهم عمرو يوسف ودينا المفتي وأحمد فتحي ونجلاء بدر.كما يوضح الإعلان أنه تم تصويره وسط الجبال والصحراء، كما يظهر تمساح يتم الاستعانة به لإخافة ضيوف البرنامج.وفي ختام الإعلان الترويجي لبرنامج "رامز موفي ستار"، يظهر نجم الحركة العالمي، جان كلود فان دام، مع رامز جلال، ويسأله الأخيرة عن رأيه في لون شعره الأزرق، واكتفى بالرد عليه بالعربية: "إن شاء الله".وكان المتحدث الإعلامي لفان دام أكد أن نجم أفلام الأكشن سيشارك في برنامج "رامز موفي ستار"، باعتباره المستقطب للفنانين ضحايا كل حلقة، قبل أن يتعرضوا للمقلب المفزع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060460406_216:0:1448:924_1920x0_80_0_0_4d90b42d03ff161d2cc88e52cfdcd1ab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تركي آل الشيخ, رمضان, مجتمع, منوعات
"رامز موفي ستار"... فان دام وتمساح في إعلان برنامج رامز جلال للمقالب في رمضان 2022... فيديو
تابعنا عبر
طرح رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، الإعلان الترويجي لبرنامج الفنان المصري، رامز جلال، للمقالب المذاع خلال شهر رمضان للعام الحالي.
وأشار آل الشيخ في تغريدة له عبر "تويتر"، والتي أرفق معها إعلان "رامز موفي ستار"، إلى أنه تم تصويره في السعودية للعام الثاني على التوالي، وهو برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية.
ويكشف إعلان "رامز موفي ستار" عن العديد من الفنانين الذين وقعوا ضحايا له، من بينهم عمرو يوسف ودينا المفتي وأحمد فتحي ونجلاء بدر.
كما يوضح الإعلان أنه تم تصويره وسط الجبال والصحراء، كما يظهر تمساح يتم الاستعانة به لإخافة ضيوف البرنامج.
وفي ختام الإعلان الترويجي لبرنامج "رامز موفي ستار"، يظهر نجم الحركة العالمي، جان كلود فان دام، مع رامز جلال، ويسأله الأخيرة عن رأيه في لون شعره الأزرق، واكتفى بالرد عليه بالعربية: "إن شاء الله".
وكان المتحدث الإعلامي لفان دام أكد أن نجم أفلام الأكشن سيشارك في برنامج "رامز موفي ستار"، باعتباره المستقطب للفنانين ضحايا كل حلقة، قبل أن يتعرضوا للمقلب المفزع.