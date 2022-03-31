https://arabic.sputniknews.com/20220331/زلزال-شدته-47-درجة-يهز-العاصمة-اليابانية-1060693678.html
زلزال شدته 4.7 درجة يهز العاصمة اليابانية
زلزال شدته 4.7 درجة يهز العاصمة اليابانية
تعرضت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، لزلزال بلغت شدته 4.7 درجة بمقياس ريختر. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T12:54+0000
2022-03-31T12:54+0000
2022-03-31T12:54+0000
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وهز الزلزال المباني في مدينة طوكيو لفترة وجيزة، إلا أنه لم يسفر عن أضرار، بحسب وكالة "رويترز".ولم تصدر حتى الآن، أية تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).وأفادت وكالة الأرصاد اليابانية، بأن الزلزال ضرب مقاطعة شيبا شمال غرب البلاد، خارج طوكيو مباشرة.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إنه لم تصدر تحذيرات من أمواج مد أو تقارير عن وقوع أضرار.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/مصرع-3-أشخاص-وإصابة-نحو-200-جراء-زلزال-اليابان-1060011400.html
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أخبار العالم الآن
زلزال شدته 4.7 درجة يهز العاصمة اليابانية
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تعرضت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، لزلزال بلغت شدته 4.7 درجة بمقياس ريختر.
وهز الزلزال المباني في مدينة طوكيو لفترة وجيزة، إلا أنه لم يسفر عن أضرار، بحسب وكالة "رويترز".
ولم تصدر حتى الآن، أية تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي
).
وأفادت وكالة الأرصاد اليابانية، بأن الزلزال ضرب مقاطعة شيبا شمال غرب البلاد، خارج طوكيو مباشرة.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إنه لم تصدر تحذيرات من أمواج مد أو تقارير عن وقوع أضرار.