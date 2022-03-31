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https://arabic.sputniknews.com/20220331/زلزال-شدته-47-درجة-يهز-العاصمة-اليابانية-1060693678.html
زلزال شدته 4.7 درجة يهز العاصمة اليابانية
زلزال شدته 4.7 درجة يهز العاصمة اليابانية
تعرضت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، لزلزال بلغت شدته 4.7 درجة بمقياس ريختر. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T12:54+0000
2022-03-31T12:54+0000
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وهز الزلزال المباني في مدينة طوكيو لفترة وجيزة، إلا أنه لم يسفر عن أضرار، بحسب وكالة "رويترز".ولم تصدر حتى الآن، أية تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).وأفادت وكالة الأرصاد اليابانية، بأن الزلزال ضرب مقاطعة شيبا شمال غرب البلاد، خارج طوكيو مباشرة.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إنه لم تصدر تحذيرات من أمواج مد أو تقارير عن وقوع أضرار.
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أخبار العالم الآن

زلزال شدته 4.7 درجة يهز العاصمة اليابانية

12:54 GMT 31.03.2022
© AFP 2022 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© AFP 2022 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited
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تعرضت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، لزلزال بلغت شدته 4.7 درجة بمقياس ريختر.
وهز الزلزال المباني في مدينة طوكيو لفترة وجيزة، إلا أنه لم يسفر عن أضرار، بحسب وكالة "رويترز".
زلزال قوي يضرب مياغي بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
مصرع 3 أشخاص وإصابة نحو 200 جراء زلزال اليابان
17 مارس, 09:04 GMT
ولم تصدر حتى الآن، أية تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).
وأفادت وكالة الأرصاد اليابانية، بأن الزلزال ضرب مقاطعة شيبا شمال غرب البلاد، خارج طوكيو مباشرة.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إنه لم تصدر تحذيرات من أمواج مد أو تقارير عن وقوع أضرار.
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