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https://arabic.sputniknews.com/20220331/زلزال-شدته-63-درجة-يقع-بالقرب-من-كاليدونيا-الجديدة-في-المحيط-الهادي-1060715104.html
زلزال شدته 6.3 درجة يقع بالقرب من كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادي
زلزال شدته 6.3 درجة يقع بالقرب من كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادي
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا شدته 6.3 على مقياس ريختر ضرب جزر لويالتي قرب كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادي يوم الجمعة. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T23:49+0000
2022-03-31T23:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الهيئة وقع الزلزال عند الساعة 19.50 بالتوقيت العالمي (22.50 بتوقيت موسكو) على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد نحو 314.5 كيلومترًا شمال غرب بلدة تدين في جزر لويالتي.ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.وتعد كاليدونيا الجديدة، تجمع خاص تابع لفرنسا يقع في أوقيانوسيا جنوب غربي المحيط الهادئ على بُعد 1210 كم (750 ميلا) إلى الشرق من أستراليا وعلى بُعد 16,136 كم (10.026 ميلا) إلى الشرق من الأراضي الفرنسية.
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الولايات المتحدة الأمريكية

زلزال شدته 6.3 درجة يقع بالقرب من كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادي

23:49 GMT 31.03.2022
© REUTERS / Kyodoزلزال قوي يضرب مياغي بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب مياغي بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Kyodo
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا شدته 6.3 على مقياس ريختر ضرب جزر لويالتي قرب كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادي يوم الجمعة.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الهيئة وقع الزلزال عند الساعة 19.50 بالتوقيت العالمي (22.50 بتوقيت موسكو) على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد نحو 314.5 كيلومترًا شمال غرب بلدة تدين في جزر لويالتي.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وتعد كاليدونيا الجديدة، تجمع خاص تابع لفرنسا يقع في أوقيانوسيا جنوب غربي المحيط الهادئ على بُعد 1210 كم (750 ميلا) إلى الشرق من أستراليا وعلى بُعد 16,136 كم (10.026 ميلا) إلى الشرق من الأراضي الفرنسية.
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