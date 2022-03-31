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زيلينسكي يستدعي سفير أوكرانيا لدى المغرب
زيلينسكي يستدعي سفير أوكرانيا لدى المغرب
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، استدعاء سفير بلاده لدى المغرب وذلك على خلفية رفضها مساعدة أوكرانيا. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T09:55+0000
2022-03-31T09:55+0000
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وقال فلاديمير زيلينسكي في رسالة وجهها عبر الفيديو: وأضاف أنه ينتظر "نتائج ملموسة من عمل ممثلي كييف في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والدول الإفريقية".
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زيلينسكي يستدعي سفير أوكرانيا لدى المغرب

09:55 GMT 31.03.2022
© Sputnikزيلينسكي يستدعي سفير أوكرانيا لدى المغرب
زيلينسكي يستدعي سفير أوكرانيا لدى المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، استدعاء سفير بلاده لدى المغرب وذلك على خلفية رفضها مساعدة أوكرانيا.
وقال فلاديمير زيلينسكي في رسالة وجهها عبر الفيديو:
هناك من يضيعون وقتهم ويعملون فقط للبقاء في مناصبهم. اليوم وقعت على المرسوم الأول لاستدعاء مثل هذا الشخص، سفير أوكرانيا من المغرب. كما تم استدعاء السفير من جورجيا (..).
وأضاف أنه ينتظر "نتائج ملموسة من عمل ممثلي كييف في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والدول الإفريقية".
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