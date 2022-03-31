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سرطان البحر يغزو أحد شواطئ كوبا... فيديو
سرطان البحر يغزو أحد شواطئ كوبا... فيديو
يعد سرطان البحر من الكائنات البحرية المهاجرة التي تنتقل من مكان إلى آخر للبحث عن ظروف مناسبة لعيشها مع تغير ظروف المناطق التي تقيم فيها. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T06:41+0000
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وخلال العامين الماضيين شهدت أعداد سرطان البحر تزايدا كبيرا على بعض المناطق الشاطئية بسبب إغلاق الشواطئ الناتج عن جائحة كورونا.ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من غزو سرطان البحر لأحد شواطئ كوبا.ولفتت إلى أن ملايين السرطانات البحرية استولت على جزء من الشاطئ الذي لم يكن يرتاده الناس خلال فترة الإغلاق الذي تسببت فيه جائحة كورونا.وتابعت: "مع عودة الناس إلى الشاطئ وعودة الحركة إلى طبيعتها تفاجأ الجميع بحجم سرطانات البحر المنتشرة في كل مكان".
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سرطان البحر يغزو أحد شواطئ كوبا... فيديو

06:41 GMT 31.03.2022
CC0 / pixabay / crab galapagoSسلطعون البحر
سلطعون البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
CC0 / pixabay / crab galapagoS
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يعد سرطان البحر من الكائنات البحرية المهاجرة التي تنتقل من مكان إلى آخر للبحث عن ظروف مناسبة لعيشها مع تغير ظروف المناطق التي تقيم فيها.
وخلال العامين الماضيين شهدت أعداد سرطان البحر تزايدا كبيرا على بعض المناطق الشاطئية بسبب إغلاق الشواطئ الناتج عن جائحة كورونا.
ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من غزو سرطان البحر لأحد شواطئ كوبا.
ولفتت إلى أن ملايين السرطانات البحرية استولت على جزء من الشاطئ الذي لم يكن يرتاده الناس خلال فترة الإغلاق الذي تسببت فيه جائحة كورونا.
وتابعت: "مع عودة الناس إلى الشاطئ وعودة الحركة إلى طبيعتها تفاجأ الجميع بحجم سرطانات البحر المنتشرة في كل مكان".
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