https://arabic.sputniknews.com/20220331/سرطان-البحر-يغزو-أحد-شواطئ-كوبا-فيديو-1060676273.html
سرطان البحر يغزو أحد شواطئ كوبا... فيديو
سرطان البحر يغزو أحد شواطئ كوبا... فيديو
يعد سرطان البحر من الكائنات البحرية المهاجرة التي تنتقل من مكان إلى آخر للبحث عن ظروف مناسبة لعيشها مع تغير ظروف المناطق التي تقيم فيها. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T06:41+0000
2022-03-31T06:41+0000
2022-03-31T06:41+0000
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وخلال العامين الماضيين شهدت أعداد سرطان البحر تزايدا كبيرا على بعض المناطق الشاطئية بسبب إغلاق الشواطئ الناتج عن جائحة كورونا.ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من غزو سرطان البحر لأحد شواطئ كوبا.ولفتت إلى أن ملايين السرطانات البحرية استولت على جزء من الشاطئ الذي لم يكن يرتاده الناس خلال فترة الإغلاق الذي تسببت فيه جائحة كورونا.وتابعت: "مع عودة الناس إلى الشاطئ وعودة الحركة إلى طبيعتها تفاجأ الجميع بحجم سرطانات البحر المنتشرة في كل مكان".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن
سرطان البحر يغزو أحد شواطئ كوبا... فيديو
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يعد سرطان البحر من الكائنات البحرية المهاجرة التي تنتقل من مكان إلى آخر للبحث عن ظروف مناسبة لعيشها مع تغير ظروف المناطق التي تقيم فيها.
وخلال العامين الماضيين شهدت أعداد سرطان البحر تزايدا كبيرا على بعض المناطق الشاطئية
بسبب إغلاق الشواطئ الناتج عن جائحة كورونا.
ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من غزو سرطان البحر لأحد شواطئ كوبا.
ولفتت إلى أن ملايين السرطانات البحرية
استولت على جزء من الشاطئ الذي لم يكن يرتاده الناس خلال فترة الإغلاق الذي تسببت فيه جائحة كورونا.
وتابعت: "مع عودة الناس إلى الشاطئ وعودة الحركة إلى طبيعتها تفاجأ الجميع بحجم سرطانات البحر
المنتشرة في كل مكان".