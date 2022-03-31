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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/سفير-روسيا-بواشنطن-يتهم-الخارجية-الأمريكي-بتضخيم-الخسائر-الروسية-في-أوكرانيا-للتحريض-على-الاضطرابات-1060673993.html
موسكو: الخارجية الأمريكية تتعمد تضخيم خسائر روسيا في أوكرانيا للتحريض على الاضطرابات
موسكو: الخارجية الأمريكية تتعمد تضخيم خسائر روسيا في أوكرانيا للتحريض على الاضطرابات
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية الأمريكية كانت تضخم عن قصد الخسائر العسكرية الروسية في أوكرانيا لتحريض... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T02:26+0000
2022-03-31T03:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. ونقلت قناة "تلغرام" التابعة للسفارة عن أنطونوف قوله "إن مسؤول وزارة الخارجية يضخم عن قصد خسائر القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا. هذه التصريحات لها هدف مثير للسخرية؛ وهو إثارة اضطرابات عامة في بلدنا. لن يحدث هذا".جاء حديث السفير الروسي ردا على تصريحات وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، التي إذ زعمت إن روسيا خسرت أكثر من 10 آلاف جندي خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية في 25 مارس/ آذار الجاري إن العملية العسكرية خلفت أكثر من 1300 جندي روسي مصرعهم وأكثر من 3800 جريح، بينما زعمت أوكرانيا أن الخسائر الروسية أكبر من الأرقام التي أعلنتها الولايات المتحدة: حوالي 14 ألف قتيل وحوالي 16 ألف جريح.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.وعلى خلفية العملية العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران التجاري الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/خبير-عسكري-أمريكا-والناتو-يخططان-لاستدراج-روسيا-في-أوكرانيا-1060517026.html
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أخبار أوكرانيا

موسكو: الخارجية الأمريكية تتعمد تضخيم خسائر روسيا في أوكرانيا للتحريض على الاضطرابات

02:26 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 03:21 GMT 31.03.2022)
© Sputnik . Mikhail Turgiev / الذهاب إلى بنك الصور السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف
 السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . Mikhail Turgiev
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية الأمريكية كانت تضخم عن قصد الخسائر العسكرية الروسية في أوكرانيا لتحريض الاضطرابات العامة في روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. ونقلت قناة "تلغرام" التابعة للسفارة عن أنطونوف قوله "إن مسؤول وزارة الخارجية يضخم عن قصد خسائر القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا. هذه التصريحات لها هدف مثير للسخرية؛ وهو إثارة اضطرابات عامة في بلدنا. لن يحدث هذا".
خبير عسكري: أمريكا والناتو يخططان لاستدراج روسيا في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
خبير عسكري: "أمريكا والناتو يخططان لاستدراج روسيا في أوكرانيا"
27 مارس, 10:35 GMT
جاء حديث السفير الروسي ردا على تصريحات وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، التي إذ زعمت إن روسيا خسرت أكثر من 10 آلاف جندي خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في 25 مارس/ آذار الجاري إن العملية العسكرية خلفت أكثر من 1300 جندي روسي مصرعهم وأكثر من 3800 جريح، بينما زعمت أوكرانيا أن الخسائر الروسية أكبر من الأرقام التي أعلنتها الولايات المتحدة: حوالي 14 ألف قتيل وحوالي 16 ألف جريح.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.

وعلى خلفية العملية العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران التجاري الروسي.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:36 GMT
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