https://arabic.sputniknews.com/20220331/سلطات-مقاطعة-أوكرانية-تلجأ-إلى-الاستعانة-بروسيا-1060687850.html
سلطات مقاطعة أوكرانية تلجأ إلى الاستعانة بروسيا
سلطات مقاطعة أوكرانية تلجأ إلى الاستعانة بروسيا
أفاد عضو سابق في البرلمان الأوكراني عن تعاون سلطات مقاطعة خيرسون في جنوب أوكرانيا مع روسيا. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T11:08+0000
2022-03-31T11:08+0000
2022-03-31T11:08+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكانت وحدات من القوات المسلحة الروسية التي تنفذ العملية العسكرية الهادفة إلى حماية الناس في أوكرانيا من نظام حكم يديره المتطرفون النازيون قد حررت هذه المقاطعة من المتطرفين المسلحين. وصرح الناب الأوكراني السابق أليكسي جورافكو لـ"سبوتنيك" أن مقاطعة خيرسون تستعيد الحياة السلمية تحت حماية القوات الروسية.وأشار إلى أن سلطات المقاطعة أيدت التعاون مع روسيا، وأقدمت على الاستعانة بالقوات الروسية لحفظ الأمن.وفضلا عن ذلك تدرس السلطات المحلية إمكانية الاستعانة بروسيا لتدعيم النشاط الاقتصادي واستيراد منتجات النفط من روسيا لإنجاز الأعمال الزراعية.
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2022
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
سلطات مقاطعة أوكرانية تلجأ إلى الاستعانة بروسيا
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أفاد عضو سابق في البرلمان الأوكراني عن تعاون سلطات مقاطعة خيرسون في جنوب أوكرانيا مع روسيا.
وكانت وحدات من القوات المسلحة الروسية التي تنفذ العملية العسكرية الهادفة إلى حماية الناس في أوكرانيا من نظام حكم يديره المتطرفون النازيون قد حررت هذه المقاطعة من المتطرفين المسلحين. وصرح
الناب الأوكراني السابق أليكسي جورافكو لـ"سبوتنيك" أن مقاطعة خيرسون تستعيد الحياة السلمية تحت حماية القوات الروسية.
وأشار إلى أن سلطات المقاطعة أيدت التعاون مع روسيا، وأقدمت على الاستعانة بالقوات الروسية لحفظ الأمن.
وفضلا عن ذلك تدرس السلطات المحلية إمكانية الاستعانة بروسيا لتدعيم النشاط الاقتصادي واستيراد منتجات النفط من روسيا لإنجاز الأعمال الزراعية.