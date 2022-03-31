https://arabic.sputniknews.com/20220331/سياسي-عراقي-لـسبوتنيك-العملية-السياسية-ماتت-منذ-الاحتلال-الأمريكي-عام-2003-1060696160.html

سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": العملية السياسية "ماتت" منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003

سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": العملية السياسية "ماتت" منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003

أكد مسؤول المكتب السياسي لقوى البديل الثوري للتغيير في العراق، علي عزيز أمين، أن العملية السياسية في البلاد تم السطو عليها منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T13:48+0000

2022-03-31T13:48+0000

2022-03-31T13:48+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال أمين في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لا شك أن الذي حصل اليوم يؤكد على أن المجتمعين تحت قبة البرلمان أو خارجه إنما كانوا يصلون صلاة الجنازة على العملية السياسية البغيضة ونظامها الحاكم منذ العام 2003، العالم كله شاهد مسرحية البرلمانيين الذين دخلوا البرلمان بأكفانهم، ولا نعلم أي رسالة كان يود هؤلاء النواب إيصالها إلى العالم، رغم أن تاريخ هؤلاء الأسود معروف لدى الجميع، وأن هؤلاء يعنيهم سوى السلطة والمكاسب التي يريدون تحقيقها".وتابع أمين: "لا شك أن ما حدث بالأمس تحت قبة البرلمان من إخفاق للمرة الثالثة في التوافق على شخص رئيس العراق وغياب الأعضاء في كل مرة، هذا الأمر يعد فشلا ذريعا للعملية السياسية، الأمر الذي جعل العالم يتيقن أن الشعب الذي قاطع الانتخابات كان مدركا ما ستؤول له الأوضاع مسبقا، وقلنا دائما ونكرر، عراق ما بعد أكتوبر/ تشرين الأول ليس كما قبله".وأشار مسؤول المكتب السياسي إلى أن الشعب العراقي انتفض في أكتوبر 2019، على الأوضاع السياسية والاقتصادية والفساد والطائفية والمحاصصة، وقدم ما يزيد عن الألف شهيد، ورفع منذ البداية شعارات إسقاط.وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.وبعد فشل جلسة أمس، يكون أمام البرلمان حتى السادس من أبريل المقبل لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.وأعلن البرلمان العراقي مؤخرا، قبول 40 مرشحا لمنصب الرئاسة، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني، برهم صالح، وكذلك مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، بالإضافة إلى قاضي محاكمة صدام حسين، رزكار محمد أمين.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/في-الذكرى-الـ-19-للغزو-كيف-حولت-أمريكا-العراق-إلى-بلد-فاشل؟-1060284954.html

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