https://arabic.sputniknews.com/20220331/سياسي-عراقي-لـسبوتنيك-العملية-السياسية-ماتت-منذ-الاحتلال-الأمريكي-عام-2003-1060696160.html
سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": العملية السياسية "ماتت" منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003
سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": العملية السياسية "ماتت" منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003
أكد مسؤول المكتب السياسي لقوى البديل الثوري للتغيير في العراق، علي عزيز أمين، أن العملية السياسية في البلاد تم السطو عليها منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T13:48+0000
2022-03-31T13:48+0000
2022-03-31T13:48+0000
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وقال أمين في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لا شك أن الذي حصل اليوم يؤكد على أن المجتمعين تحت قبة البرلمان أو خارجه إنما كانوا يصلون صلاة الجنازة على العملية السياسية البغيضة ونظامها الحاكم منذ العام 2003، العالم كله شاهد مسرحية البرلمانيين الذين دخلوا البرلمان بأكفانهم، ولا نعلم أي رسالة كان يود هؤلاء النواب إيصالها إلى العالم، رغم أن تاريخ هؤلاء الأسود معروف لدى الجميع، وأن هؤلاء يعنيهم سوى السلطة والمكاسب التي يريدون تحقيقها".وتابع أمين: "لا شك أن ما حدث بالأمس تحت قبة البرلمان من إخفاق للمرة الثالثة في التوافق على شخص رئيس العراق وغياب الأعضاء في كل مرة، هذا الأمر يعد فشلا ذريعا للعملية السياسية، الأمر الذي جعل العالم يتيقن أن الشعب الذي قاطع الانتخابات كان مدركا ما ستؤول له الأوضاع مسبقا، وقلنا دائما ونكرر، عراق ما بعد أكتوبر/ تشرين الأول ليس كما قبله".وأشار مسؤول المكتب السياسي إلى أن الشعب العراقي انتفض في أكتوبر 2019، على الأوضاع السياسية والاقتصادية والفساد والطائفية والمحاصصة، وقدم ما يزيد عن الألف شهيد، ورفع منذ البداية شعارات إسقاط.وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.وبعد فشل جلسة أمس، يكون أمام البرلمان حتى السادس من أبريل المقبل لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.وأعلن البرلمان العراقي مؤخرا، قبول 40 مرشحا لمنصب الرئاسة، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني، برهم صالح، وكذلك مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، بالإضافة إلى قاضي محاكمة صدام حسين، رزكار محمد أمين.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/في-الذكرى-الـ-19-للغزو-كيف-حولت-أمريكا-العراق-إلى-بلد-فاشل؟-1060284954.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": العملية السياسية "ماتت" منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003
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أكد مسؤول المكتب السياسي لقوى البديل الثوري للتغيير في العراق، علي عزيز أمين، أن العملية السياسية في البلاد تم السطو عليها منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وفشلت كل محاولات إحيائها حتى الآن.
وقال أمين في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لا شك أن الذي حصل اليوم يؤكد على أن المجتمعين تحت قبة البرلمان أو خارجه إنما كانوا يصلون صلاة الجنازة على العملية السياسية البغيضة ونظامها الحاكم منذ العام 2003، العالم كله شاهد مسرحية البرلمانيين الذين دخلوا البرلمان بأكفانهم، ولا نعلم أي رسالة كان يود هؤلاء النواب إيصالها إلى العالم، رغم أن تاريخ هؤلاء الأسود معروف لدى الجميع، وأن هؤلاء يعنيهم سوى السلطة والمكاسب التي يريدون تحقيقها".
وتابع أمين: "لا شك أن ما حدث بالأمس تحت قبة البرلمان من إخفاق للمرة الثالثة في التوافق على شخص رئيس العراق وغياب الأعضاء في كل مرة، هذا الأمر يعد فشلا ذريعا للعملية السياسية، الأمر الذي جعل العالم يتيقن أن الشعب الذي قاطع الانتخابات كان مدركا ما ستؤول له الأوضاع مسبقا، وقلنا دائما ونكرر، عراق ما بعد أكتوبر/ تشرين الأول ليس كما قبله".
وأشار مسؤول المكتب السياسي إلى أن الشعب العراقي انتفض في أكتوبر 2019، على الأوضاع السياسية والاقتصادية والفساد والطائفية والمحاصصة، وقدم ما يزيد عن الألف شهيد، ورفع منذ البداية شعارات إسقاط.
وقال إن "النظام العميل للغرب، وما يحدث اليوم من خلافات وصراعات بين المكونات السياسية سواء داخل أو خارج البرلمان أسقط شرعية هذا البرلمان وأثبت سلامة موقف الشارع العراقي".
وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية
المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وبعد فشل جلسة أمس، يكون أمام البرلمان حتى السادس من أبريل المقبل لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وأعلن البرلمان العراقي مؤخرا، قبول 40 مرشحا لمنصب الرئاسة، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني، برهم صالح، وكذلك مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، بالإضافة إلى قاضي محاكمة صدام حسين، رزكار محمد أمين.